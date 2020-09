Bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen ist es zu etlichen antisemitischen Vorfällen gekommen. Bayern baut die Testzentren an Autobahnen wegen der auslaufenden Urlaubssaison ab. Israel verhängt nächtliche Ausgangssperre und Schulschließungen für 40 Städte. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Dienstag, 8. September

+++ Der Corona-Test von Frankreichs Ministerpräsident Jean Castex ist negativ ausgefallen. Das berichtet der TV-Sender BFM. Castex hatte mit dem infizierten Chef der Tour de France, Christian Prudhomme, in einem Auto gesessen.

+++ Israel verhängt nächtliche Ausgangssperre und Schulschließungen für 40 Städte: In Israel sollen Beschränkungen in 40 Städten oder Stadteilen die weitere Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Die nächtlichen Ausgangssperren und Schulschließungen gelten eine Woche lang. Betroffen sind nach Behördenangaben Regionen, in denen Versammlungen zu verstärkten Ansteckungen geführt haben. Dort leben insbesondere israelische Araber oder ultraorthodoxe Juden. Mehrere Regierungsmitglieder fordern einen landesweiten Lockdown, sollten die Maßnahmen scheitern. Bislang sind in Israel 135.288 Corona-Tests positiv ausgefallen. 1.031 Menschen, die positiv getestet wurden, sind gestorben. Im Land leben rund neun Millionen Menschen.

+++ Bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen ist es nach Angaben der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus - RIAS - zu etlichen antisemitischen Vorfällen gekommen. Das geht aus dem heute veröffentlichten Bericht des Bundesverbandes hervor. So habe es allein im Zeitraum von Mitte März bis Mitte Juni bei 123 Kundgebungen und Demonstrationen antisemitische Äußerungen gegeben. Dazu gehören etwa die antisemitische Bezugnahme auf den Nationalsozialismus. Mehr dazu hier.

Bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen gehen immer wieder Esoteriker und Rechte zusammen auf die Straße. Zwischen beiden Gruppen gibt es schon länger Schnittmengen, nicht zuletzt wegen der Berufung auf Verschwörungsideologien. Wir erklären, warum Esoteriker zusammen mit Rechten demonstrieren.

+++ Europaparlament sagt Sitzung im elsässischen Straßburg ab: Die Rückkehr des EU-Parlaments nach Straßburg ist aufgrund der steigenden Ansteckungszahlen mit dem neuartigen Coronavirus verschoben worden. Parlamentspräsident David Sassoli entschied, die Plenarsitzung nächste Woche erneut in Brüssel abzuhalten.

+++ Die Frankfurter Buchmesse findet nun doch ausschließlich ohne Aussteller statt. Aufgrund der wieder zunehmenden Corona-Beschränkungen müsse man auf Stände in den Hallen verzichten, erklärt der Veranstalter. Bislang sollte die Messe vom 14. bis 18. Oktober in eingeschränkter Form auch auf dem Frankfurter Messegelände stattfinden. Jetzt liege der Fokus auf dem virtuellen Angebot und den Veranstaltungen in der Festhalle und in der Stadt, sagte Buchmesse-Chef Boos. Der Deutsche Buchpreis und der Friedenspreis des deutschen Buchhandels sollen wie geplant vergeben werden. Normalerweise zieht die Messe rund 300.000 Besucher und über 7.500 Aussteller aus mehr als 100 Ländern an. Sie gilt als weltgrößte Buchmesse.

+++ Bayern will seine kostenlosen Corona-Massentests von den Grenzen flächendeckend in die Gemeinden des Landes verlagern. Aufgrund der auslaufenden Urlaubssaison sollen die Testzentren an Autobahnen und Bahnhöfen allmählich abgebaut werden, sagt Ministerpräsident Markus Söder nach einer Kabinettssitzung in München. Er verteidigt das Vorgehen, Gratis-Tests in großer Zahl anzubieten, um das Infektionsgeschehen zu verfolgen.

+++ Bei der Tour de France ist das befürchtete Corona-Chaos nach dem Test-Marathon am ersten Ruhetag ausgeblieben. Bei sämtlichen getesteten Personen aus den "Teamblasen", darunter alle Fahrer, fielen die Tests negativ aus. Dies teilte Veranstalter ASO vor dem Start der elften Etappe mit. Sämtliche 166 von ursprünglich 176 noch im Rennen befindlichen Fahrern können damit die Tour fortsetzen. Allerdings fiel der Test bei Tourchef Prudhomme positiv aus.

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat die Arbeit der Gesundheitsämter in der Corona-Krise gewürdigt. Was die Beschäftigten Tag für Tag leisteten, sei ungewöhnlich, sagte Merkel in einer Videokonferenz mit Amtsleitern, kommunalen Dezernenten, Landräten, Oberbürgermeistern und Vertretern der Länder.

+++ In der Corona-Krise hat das Gastgewerbe zwischen März und Juni dieses Jahres einen Umsatzverlust in Höhe von 17,6 Milliarden Euro gemacht. Fast 11 Milliarden Euro davon entfielen allein auf die Monate April und Mai, wie der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts mitteilte.

+++ Neun führende westliche Pharmakonzerne sichern trotz des immensen Zeitdrucks eine sorgfältige Corona-Impfstoffentwicklung nach wissenschaftlichen Standards zu. In einem ungewöhnlichen Schritt schlossen sich die Rivalen AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck & Co, Moderna, Novavax, Sanofi, die Mainzer Firma Biontech und ihr US-Partner Pfizer zusammen und versprachen in einer Erklärung, dass die Sicherheit und Wirksamkeit bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes an oberster Stelle stehe.

+++ Im bayerischen Straubing ist am Dienstag eine weitere Studie des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Verbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung angelaufen. Rund 2000 Menschen sollen in den kommenden Wochen auf mögliche Antikörper getestet werden, wie Vertreter von Stadtverwaltung und RKI vor Journalisten berichteten. Die Untersuchung in Straubing ist Teil eines größeren Projekts zur Untersuchung örtlicher Infektionsdynamiken.

+++ In der Corona-Pandemie will Frankreich die Quarantänezeit für Kontaktpersonen und die Isolierung von Infizierten von derzeit 14 auf sieben Tage reduzieren. Gesundheitsminister Véran kündigte für Freitag einen Kabinettsbeschluss an. Der wissenschaftliche Beirat der Regierung habe der Verkürzung zugestimmt, sagte er dem Radiosender France Inter. Auch in Deutschland ist eine kürzere Quarantänezeit im Gespräch.

+++ Politik und Gesellschaft setzen in der Coronakrise nach Einschätzung des Münchner Kardinals Marx die falschen Akzente. Marx sagte der Katholischen Nachrichten-Agentur, es bleibe dabei, dass sich die Wirtschaft weltweit einzig an Kapitalinteressen orientiere: "Hat sich durch Corona daran etwas verändert? Ich kann das nicht erkennen. Im Gegenteil. Der Kapitalismus beschleunigt sich eher noch einmal."

+++ Den Schulen in Deutschland ist der Übergang zum Online-Unterricht in der Corona-Krise schwerer gefallen als in anderen Ländern. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter Eltern in Deutschland, Australien, Großbritannien, Italien, Kanada, Mexiko und Singapur im Auftrag des Technologieunternehmens Citrix. Danach lief nur bei jedem zehnten Schüler in Deutschland der Wechsel zum Online-Unterricht reibungslos.

+++ Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber sieht die Corona-Warn-App des Bundes als Erfolg an. "Die deutsche App wurde bis heute öfter heruntergeladen als alle anderen App-Lösungen aus EU-Nachbarländern zusammen", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Allein das sei bereits positiv. Den tatsächlichen Nutzen der App müssten allerdings die Virologen bewerten. - Die App wurde am 16. Juni eingeführt und seither rund 18 Millionen Mal heruntergeladen.

+++ Das Portal Correctiv, das immer wieder Faktenchecks veröffentlicht, hat sich mit Coronazahlen in den USA befasst.

+++ Der Malteser Hilfsdienst warnt vor einem massiven Engpass bei der Ausbildung von Ersthelfern wegen der Corona-Maßnahmen. "Von Januar bis August 2020 haben die Malteser in Nordrhein-Westfalen nur 3.800 Kurse mit 35.000 Teilnehmern durchführen können. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es 6.000 Kurse mit 74.000 Teilnehmern", teilte die Hilfsorganisation mit. Erst seit der Lockerung könnten die Malteser wieder vorsichtig ausbilden, aber immer noch zu wenig neue Lebensretter, hieß es zum Tag der Ersten Hilfe am Samstag.

Der Malteser Hilfsdienst warnt vor Engpässen bei der Ausbildung von Ersthelfern. (imago/Jochen Tack)

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts 1.499 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der registrierten Fälle stieg damit auf 252.298. Die Zahl der in Verbindung mit Covid-19 gemeldeten Todesfälle stieg um vier auf 9.329. Als genesen gelten nach Schätzungen des RKI etwa 226.500 Menschen.

+++ US-Präsident Trump hat den Demokraten vorgeworfen, sich aus politischen Gründen gegen eine baldige Corona-Impfung auszusprechen. Die Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, Harris, lege sorglose Anti-Impf-Rhetorik an den Tag, kritisierte Trump bei einer Pressekonferenz vor dem Weißen Haus. Den Demokraten missfalle, dass der Impfstoff in Rekordzeit entwickelt werde. Er könne vielleicht sogar noch vor der Wahl im November verfügbar sein, sagte Trump.

+++ Durch Betrugsfälle bei den Corona-Soforthilfen sind in Deutschland Schäden in Millionenhöhe entstanden. Das ergab eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes unter den Justizministerien und Generalstaatsanwaltschaften der Bundesländer. In Bayern wird die Schadenssumme aufgrund von bewusst falschen Angaben auf 3,9 Millionen Euro geschätzt. In Sachsen beläuft sich die Summe mindestens auf 5,1 Millionen Euro. Die niedersächsischen Behörden geben die entstanden Schäden vorläufig mit 6,5 Millionen Euro an.

+++ Japans Wirtschaft muss infolge der Corona-Krise einen Rekordeinbruch hinnehmen. Das Bruttoinlandsprodukt ist im zweiten Quartal dieses Jahres stärker als erwartet gesunken. Von April bis Juni schrumpfte die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt auf Jahresbasis um 28,1 Prozent, wie Regierungsdaten zeigten.

+++ Japan genehmigt nach Angaben des Finanzministeriums Ausgaben für Coronavirus-Impfstoffe in Höhe von 6,32 Milliarden US-Dollar. Die Regierung hatte zuvor angekündigt, bis Mitte nächsten Jahres ausreichend Impfstoffe für die gesamte Bevölkerung zu sichern und diese kostenlos zur Verfügung zu stellen.

+++ Brasilien meldet binnen 24 Stunden 10.273 positiv auf das Coronavirus getestete Fälle. Weitere 310 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben, teilt das Gesundheitsministerium mit. Die lateinamerikanische Nation ist mit 4,15 Millionen festgestellten Infektionen und 126.960 Todesfällen weltweit nach den USA und Indien das am drittstärksten von der Pandemie betroffene Land.

