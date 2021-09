Die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler in Bayern wird abgeschafft +++ Das dänische Zuchtverbot für Nerze wegen der Übertragung des Coronavirus ist verlängert worden +++ Im Freizeitbereich sollten häufiger die 2-G-Regel gelten, fordert Städtetagspräsident Jung +++ Mehr im Newsblog

Mittwoch, 29. September

+++ Im spanischen Fußball sind wieder ausverkaufte Stadien erlaubt. Die regionalen Gesundheitsämter genehmigten die Rückkehr zu einer 100-prozentigen Zuschauerauslastung von Freitag an. Damit kann am Samstag auch das spanische Spitzenspiel zwischen Meister Atletico Madrid und dem FC Barcelona in ausverkauftem Stadion stattfinden.

+++ Schülerinnen und Schüler in Bayern müssen von nächster Woche an im Unterricht keine Masken mehr tragen. Dies kündigte Ministerpräsident Söder in einer Sitzung der CSU-Landtagsfraktion in München an. Man habe mit regelmäßigen Corona-Tests ein Sicherheitsnetz geschaffen, hieß es.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland können künftig Nutzerinnen und Nutzer der Luca-App auf ein erhöhtes individuelles Corona-Infektionsrisiko hinweisen. Die Luca-Betreiberfirma erklärte, die Funktion werde im Herbst für alle Gesundheitsämter freigeschaltet. Damit können die Ämter viele Menschen gleichzeitig erreichen, ohne sie einzeln anrufen zu müssen.

+++ Dänemark hat zum Schutz vor dem Coronavirus das Verbot der Nerzzucht um ein weiteres Jahr verlängert. Der Nerz ist das einzige Tier, bei dem bisher mit Sicherheit festgestellt werden konnte, dass es sich sowohl infizieren als auch den Menschen anstecken kann. Dänemark war bis vor kurzem weltgrößter Exporteur von Nerzen, hatte im vergangenen November aber die Notschlachtung aller 15 Millionen Tiere im Land angeordnet.

Nerze können das Coronavirus auf Menschen übertragen. (imago stock&people)

+++ In Lettland gilt demnächst eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen: Beschäftigte von medizinischen, sozialen und pädagogischen Einrichtungen müssen ab 15. November ein Impfzertifikat vorweisen. Die Impfquote in dem osteuropäischen EU-Staat ist vergleichsweise niedrig.

+++ Der Präsident des Deutschen Städtetages, Jung, will dass im Freizeitbereich häufiger die 2G-Regel angewandt wird. Man müsse alles tun, um noch mehr Menschen fürs Impfen zu motivieren und die Impfquote zu steigern. Er appelliere an alle Bundesländer, für den Freizeitbereich eine Regelung zu treffen, so dass häufiger nur Geimpfte oder Genese Zutritt erhalten. Gebraucht würde das beispielsweise fürs Kino, Clubs, Konzerte oder Fitnessstudios. Dies könne auch die Gefahr für Infektionen bei Kindern reduzieren, die unter 12 Jahren noch nicht geimpft werden könnten.

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist wieder leicht gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Institus liegt der Wert jetzt bei 61,0 – nach gestern 60,3. Das RKI registrierte 11.780 Neuinfektionen und 67 weitere Todesfälle.

+++ SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach lehnt eine Impfpflicht für Lehrkräfte, Pflegepersonal und Erzieherinnen und Erzieher ab. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" wies er damit eine Forderung von Kinder- und Jugendärztepräsident Fischbach zurück. Lauterbach sagte, die Impfquote bei Lehrkräften und Kita-Personal sei sehr hoch. Das Problem in den Schulen und Kitas seien nicht die nicht geimpften Erzieher und Lehrer, sondern dass sich Kinder und Jugendliche gegenseitig ansteckten.

SPD-Gesundheitsexperte will keine Impfpflicht für Beschäftigte in Schulen und Kitas. (Deutschlandradio / Anke Petermann)

+++ Trotz eines seit fast zwei Monaten geltenden Lockdowns steigen die Corona-Zahlen im australischen Bundesstaat Victoria weiter. Die Behörden in der Region mit der Millionenmetropole Melbourne melden aktuell 950 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Der Bundesstaat im Osten Australiens befindet sich bereits zum sechsten Mal im Lockdown. Australiens Impfkampagne, die zunächst schleppend angelaufen war, schreitet derweil voran: Mittlerweile ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung vollständig geimpft.

Weiterlesen: Hier geht es zu unserem Archiv.