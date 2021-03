Der SPD-Gesundheitspolitiker hat die Öffnung der Schulen als Fehler bezeichnet. Mallorca gilt seit heute offiziell nicht mehr als Corona-Risikogebiet. Das RKI meldet 10.790 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages, rund 2.700 mehr als vor einer Woche. Irland setzt die Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca aus. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 14. März



+++ Angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen hat der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach unter anderem einen Schulstopp bis Ostern gefordert. Die Virusmutationen breiteten sich vor allem bei jüngeren Menschen rasant aus, sagte er der "Rheinischen Post". Lauterbach bezeichnete es als Fehler, die Schulen ohne flächendeckend funktionierende Testabläufe zu öffnen.

+++ Für Paris wird womöglich ein neuer Lockdown wegen des Coronavirus verhängt. "Die Situation ist angespannt und verschlechtert sich in der Region zusehends", sagte der Chef der französischen Gesundheitsbehörde, Salomon, dem Fernsehsender BFM. Sollte ein Lockdown nötig sein, werde dieser beschlossen. Eine landesweite Ausgangssperre, die ab 18.00 Uhr gilt, sei in einigen Gegenden "nicht genug" gewesen, um einen Anstieg von Fällen mit dem Coronavirus zu verhindern, betonte Salomon.

+++ Wegen der reduzierten Liefermengen des Impfstoffs von AstraZeneca stoppt Hamburg die Vergabe von Impfterminen für unter 80-Jährige. Ein Sprecher der Gesundheitsbehörde sagte der Deutschen Presse-Agentur, bereits vereinbarte Termine würden eingehalten. Dafür würden alle noch im Lager befindlichen Dosen benötigt. Neue Termine könnten erst vergeben werden, wenn neue Lieferungen einträfen.

Impfzentrum der KVH und Sozialbehörde Hamburg in den Messehallen. Die Hansestadt soll in den kommenden zwei Wochen nur noch jeweils 4.800 Dosen des Impfstoffes von AstraZeneca erhalten, ursprünglich waren gut 26.000 Dosen zugesagt. (IMAGO / Joerg Boethling)

+++ Seitdem die spanische Insel Mallorca nicht mehr auf der Liste der Corona-Risikogebiete steht, sind die Buchungen für Flüge dorthin deutlich gestiegen. Die Lufthansa-Tochter Eurowings etwa richtete für die Osterferien rund 300 Zusatzverbindungen nach Mallorca ein. Diese seien rasch ausgebucht gewesen, teilte das Unternehmen mit. Das Robert Koch-Institut hatte am Freitag die Balearen-Inseln und weitere Gebiete Spaniens von der Liste der Risikogebiete gestrichen. Seit Mitternacht sind Reisen dorthin wieder ohne Quarantäne möglich. Allerdings muss ein negativer PCR-Test vorgelegt werden.

+++ Auch Irland setzt die Impfungen mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca aus - aus Sorge vor möglichen schweren Nebenwirkungen. Die Gesundheitsbehörde in Dublin erklärte, es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, die man nach einem Bericht der norwegischen Arzneimittelbehörde über weitere Fälle von Blutgerinnseln bei Geimpften ergreife. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Blutgerinnseln und den Impfungen gibt, ist bislang nicht geklärt. Die Weltgesundheitsorganisation und die Europäische Arzneimittelbehörde traten Zweifeln an der Sicherheit des Impfstoffs entgegen.

Deutschland setzt den AstraZeneca-Impfstoff weiter ein. Die Einschätzung des Paul-Ehrlich-Instituts und weitere Stellungnahmen zum Thema finden Sie hier.

+++ Einige Corona-Soforthilfen der Bundesregierung sind offenbar für die Finanzierung von Terroraktivitäten missbraucht worden. Die Zeitung "Welt am Sonntag" berichtet unter Berufung auf Berliner Strafverfolgungsbehörden berichtet, dass Staatsschutz und Staatsanwaltschaft mehr als hundert Ermittlungsverfahren gegen Einzelpersonen, Moscheevereine und Vereinigungen führen, die dem islamistischen Spektrum zugerechnet werden. Die Behörden prüfen demnach, ob Corona-Soforthilfen kassiert wurden, ohne dass ein Anspruch bestand. Die Gelder sollen unter anderem in Kriegsgebiete des Nahen Ostens geflossen sein.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 10.790 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind rund 2.700 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter auf 79. Gestern hatte dieser Wert 76,1 betragen. Das RKI hat zudem 70 weitere Todesfälle registriert, 26 weniger als vor einer Woche. Insgesamt sind in Deutschland 73.371 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

+++ Nach der Aufhebung der Reisewarnungen für Mallorca und andere Urlaubsgebiete im Ausland fordert der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Bareiß, auch Urlaub in Deutschland wieder zu ermöglichen. Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, für ihn wäre es schwer vorstellbar, dass auf Mallorca Urlaub möglich sei, aber im Schwarzwald Hotels noch geschlossen blieben. "Das wäre eine ganz bittere Botschaft", so Bareiß. Wie es mit den Hotels in Deutschland weitergeht, wollen Bund und Länder am 22. März entscheiden.

Kurz vor den Osterferien ist weiter offen, in welchem Umfang Urlaub im In- und Ausland möglich ist. Die aktuell gültigen Regeln haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Mallorca während der Corona-Pandemie (dpa / Clara Margais)

+++ Der Lockdown kostet die deutsche Wirtschaft nach Schätzungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft allein im ersten Quartal dieses Jahres rund 50 Milliarden Euro. Der Direktor des IW, Hüther, sagte der "Bild am Sonntag", der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts durch die Corona-Krise belaufe sich damit bislang auf 250 Milliarden Euro. Hüther spricht von rund 5.000 "Zombie-Unternehmen", die nur noch existierten, weil die Insolvenzpflicht ausgesetzt sei. Auf der anderen Seite schätzt der Verband Deutsches Reisemanagement, dass seit Beginn der Pandemie rund 50 Milliarden Euro eingespart wurden, weil Dienstreisen ausfielen.

+++ Im Streit um die Impfstrategie der Europäischen Union hat EU-Kommissions-Vizepräsident Timmermans Versäumnisse eingeräumt. Bei der Bestellung der Mittel seien sowohl in Brüssel als auch in den Mitgliedstaaten Fehler gemacht worden, sagte Timmermans dem "Tagesspiegel am Sonntag". Sechs Länder haben sich wegen der Verteilung von Impfdosen offiziell bei EU-Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen beschwert, darunter Österreich und Tschechien.

+++ Intensivmediziner befürchten, dass sich in der Corona-Pandemie der Personalmangel auf Intensivstationen weiter verschärft. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Marx, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, in der beginnenden dritten Welle der Pandemie hielte das Pflegepersonal derzeit aus Pflichtgefühl noch durch, die Frage sei aber, was danach komme. Einer Umfrage zufolge überlegt derzeit etwa ein Drittel aller Pflegerinnen und Pfleger, aus dem Beruf auszusteigen.

Infektionszimmer für Covid-19-Patienten in der Universitätsmedizin Rostock (dpa/dpa-Zentralbild/picture alliance/Bernd Wüstneck)

+++ Die Lieferprobleme beim Corona-Impfstoff von AstraZeneca haben Konsequenzen für die Impfkampagnen in Deutschland. In Berlin werden nach Angaben von Gesundheitssenatorin Kalayci neue Termine gestreckt. Thüringen stoppt die Terminvergabe in den Impfzentren und verschiebt den Beginn von Impfungen durch Hausärzte. Dort war eigentlich ein Modellprojekt vorgesehen. Der britisch-schwedische Konzern AstraZeneca hatte am Freitag angekündigt, statt 220 Millionen Dosen Impfstoff nur 100 Millionen an die EU-Staaten zu liefern. Der Vorsitzende der EVP, Weber, forderte einen Exportstopp, solange Astrazeneca seine Zusagen nicht erfülle. Der CSU-Politiker sagte der "Welt am Sonntag", es entstehe der Eindruck, dass das Unternehmen andere Länder gegenüber der EU bevorzuge.

+++ In mehreren Städten hat es wieder Proteste gegen die Corona-Auflagen gegeben. In Dresden versammelten sich am Samstag trotz des Verbots einer "Querdenken"-Demonstration mehrere Hundert Personen. Viele trugen keine Maske und achteten auch nicht auf Mindestabstände. Sperren wurden durchbrochen und Polizisten bedrängt. Nach jüngsten Angaben wurden zwölf Einsatzkräfte verletzt.

Polizisten in Dresden (dpa-Zentralbild)

In Berlin protestierten mehrere Hundert Menschen vor dem Bundesgesundheitsministerium gegen Grundrechtseinschränkungen. In München löste die Polizei eine Versammlung unter anderem wegen Verstößen gegen Maskenpflicht und Mindestabstand auf. In Stuttgart wurde ein Fernsehteam angegriffen.

+++ Mallorca und die anderen Balearen-Inseln gelten offiziell nicht mehr als Corona-Risikogebiet. Ab heute sind Reisen dorthin wieder ohne Quarantäne und Testpflicht nach der Rückkehr möglich. Auf den Balearen werden derzeit 21 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen registriert. Der Grenzwert für die Einstufung als Risikogebiet liegt bei 50. Der Reiseveranstalter Tui hat angekündigt, die Ostersaison vorzuziehen und ab dem 21. März Flüge nach Mallorca anzubieten. Auch für einige spanische Festlandregionen und den Norden Portugals ist die Quarantänepflicht ab heute aufgehoben.

