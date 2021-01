In Norwegen ist es künftig untersagt, Gäste nach Hause einzuladen. Papst Franziskus übt Kritik an denjenigen Menschen, die trotz geltender Corona-Beschränkungen über die Feiertage Urlaub im Ausland gemacht haben. Der britische Premier Johnson bereitet die Bürger auf verschärfte Einschränkungen vor. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 3. Januar

+++ In Norwegen hat Ministerpräsidentin Solberg weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus angekündigt. Damit die Epidemie nicht außer Kontrolle gerate, müsse das Sozialleben in den nächsten zwei Wochen heruntergefahren werden, erklärte Solberg auf einer Pressekonferenz in Oslo. Restaurants und Bars dürften landesweit keinen Alkohol mehr ausschenken. Auch werde es untersagt, Gäste nach Hause einzuladen. Zuvor hatte die Regierung bereits eine Aussetzung der Vorlesungen an Universitäten bis zum 18. Januar angekündigt.

+++ Papst Franziskus hat im Anschluss an das wöchentliche Mittagsgebet Kritik an denjenigen geübt, die trotz geltender Corona-Lockdowns über die Feiertage Urlaub im Ausland gemacht haben. Er verweist auf Medienberichte, wonach zahlreiche Menschen mit Flugreisen den Einschränkungen entkommen wollten, um anderswo ihren Spaß zu haben. Diese Leute hätten nicht an diejenigen gedacht, die zu Hause geblieben seien, wirtschaftliche Probleme hätten oder krank seien. Das habe ihn sehr traurig gemacht, betonte der Papst. Aber alle könnten sich dafür einsetzen, gemeinsam etwas mehr füreinander da zu sein, auch wenn es die Versuchung gebe, sich nur um die eigenen Interessen zu kümmern.

+++ Angesichts der Corona-Lage in England hat der britische Premier Johnson in einem BBC-Interview die Einführung verschärfter Maßnahmen ins Gespräch gebracht. "Möglicherweise gibt es Dinge, die wir in den nächsten Wochen tun müssen, die härter sein werden". Darunter könne etwa auch eine Schließung der Schulen sein. Die vollständige Meldung finden Sie hier.

In Großbritannien breitet sich eine neue Variante des Coronavirus aus, die Experten zufolge ansteckender ist als die ursprüngliche Variante. Das Land verzeichnete am Samstag mit 57.000 neuen Infektionen einen Höchstwert. Insbesondere in London und im Süden Englands geraten die Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenzen.

Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus?

+++ Der Virologe Christian Drosten hat die Europäische Union und die Regierungen der Mitgliedsstaaten in der Debatte über mögliche Versäumnisse bei der Impfstoffbeschaffung in Schutz genommen.

"Man musste den Impfstoff mit Monaten Vorlauf bestellen – und wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, ob der betreffende Impfstoff auch funktionieren würde", sagte Drosten der "Berliner Morgenpost". Es sei daher nun praktisch unmöglich, das im Nachhinein zu bewerten. Drosten forderte die EU auf, schnell den Impfstoff der Firma Astrazeneca zuzulassen, da dieser – anders als das Vakzin von Biontech und Pfizer – nicht aufwändig gekühlt werden müsse. Er könne deshalb in Arztpraxen verimpft werden.

In Deutschland war zuletzt verstärkt Kritik an der Impfstoff-Beschaffung durch die Bundesregierung aufgekommen.

Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später?

Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen?

Was über die Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer bekannt ist

+++ Auch in der Schweiz gibt es Kritik an einem nur schleppend anlaufenden Impfprozess. Wie die "NZZ am Sonntag" berichtet, mangele es zurzeit vor allem an Impfstoff. Die Schweiz habe drei Millionen Dosen des Vakzins von Biontech und Pfizer bestellt - der bis jetzt einzige, der zugelassen sei. Geliefert worden seien aber erst rund 100.000 Dosen. Erschwerend komme hinzu, dass der Bund sein nationales IT-System für Anmeldungen zur Impfung erst Mitte Dezember in Auftrag gegeben habe. Das sorge für eine Verzögerung bei der Einführung. Kritik werde vor allem aus der Wirtschaft laut, so die "NZZ am Sonntag".

+++ Auch am Sonntag sind wieder viele Tagesausflügler nach Winterberg im verschneiten Sauerland gefahren. Die Polizei riegelte daraufhin wichtige Zufahrtsstraßen ab.

Es komme jetzt praktisch niemand mehr rein, sagte eine Sprecherin der Stadt Winterberg in einem dpa-Bericht. Man habe gestern Abend noch ein Betretungsverbot ausgesprochen, aber die Leute seien trotzdem wieder gekommen. .

+++ Angesichts der Schwierigkeiten bei den Impfungen gegen das Coronavirus fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz eine neue Impfverordnung.

Der Vorsitzende Brysch sagte der Deutschen Presse-Agentur, man müsse genauer festlegen, welche Bevölkerungsgruppe wann geimpft werden solle. Bund und Länder seien gefordert, in ihren Beratungen am Dienstag, dem "Impf-Wirrwarr" ein Ende zu setzen. Bundesgesundheitsminister Spahn habe bei der Priorisierung versagt. Es sei sein Fehler gewesen, in der ersten Phase gleichberechtigt acht Millionen Menschen auf eine Stufe zu stellen, meinte Brysch.

Mehrere Bundesländer hatten die verzögerte Versorgung mit Impfstoff kritisiert und das Bundesgesundheitsministerium aufgefordert, eine erhöhte Impfstoffproduktion zu prüfen, um allen Impfbereiten das Vakzin verabreichen zu können.

+++ Die indischen Behörden haben neben dem Corona-Impfstoff der Universität Oxford und des Unternehmens AstraZeneca auch dem Vakzin des indischen Unternehmens "Bharat Biotech" eine Notfallzulassung erteilt.

Diese seien für den "eingeschränkten Gebrauch" zugelassen worden, teilte demnach die Arzneimittelaufsichtsbehörde mit. Damit könnte in dem Land mit seinen rund 1,3 Milliarden Einwohnern bald eine der größten Impfkampagnen der Welt beginnen. Wie der Probelauf verlief und warum Kritiker eine unfaire Verteilung fürchten, erläutern wir hier.

+++ Unbekannte haben ein neu eingerichtetes Corona-Impfzentrum im sächsischen Vogtlandkreis sowie vier dafür aufgestellte Wegweiser mit Farbe besprüht. Die Schilder und das Gebäude waren nach Angaben der Polizei jeweils mit dem Wort "Gift" versehen - in gelb und in schwarz, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete.

+++ In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts binnen 24 Stunden 10.315 neue Coranavirus-Infektionen registriert worden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 312 auf 34.272. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 139,6. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich innerhalb von sieben Tagen neu anstecken. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, fallen die Zahlen erfahrungsgemäß geringer aus als werktags.

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig?

+++ In einer Freikirche im nordrhein-westfälischen Herford hat die Polizei einen Gottesdienst mit mehr als 100 Teilnehmenden aufgelöst.

Bei der Messe am Samstagabend trugen die Teilnehmer keine Mund-Nasen-Bedeckung und sangen, wie ein Polizei-Sprecher mitteilte. Die Gäste und den Veranstalter erwarteten nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

+++ Der amerikanische Talkshow-Moderator Larry King ist an Covid-19 erkrankt und muss stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Der 87-Jährige sei schon vor gut einer Woche in die Klinik in Los Angeles gebracht worden, berichtete sein langjähriger Arbeitgeber CNN unter Berufung auf das Umfeld der Familie. Über die Schwere seiner Erkrankung war zunächst nichts bekannt.

King wurde mit seiner Show "Larry King Live" bekannt, die von 1985 bis 2010 bei CNN zu sehen war. In der Sendung interviewte der Journalist Hollywoodstars, Sportler und Spitzenpolitiker.

+++ Der Lockdown in Deutschland wird voraussichtlich über den 10. Januar hinaus verlängert. Laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung haben die Staatskanzlei-Chefs der Bundesländer sich bereits grundsätzlich darauf geeinigt. Kein Einvernehmen gibt es demnach darüber, ob die Coronabeschränkungen zwei oder drei Wochen länger gelten sollen. Strittig war auch der Umgang mit den Kitas und Schulen. Länder mit hohen Fallzahlen wollten sie weiter geschlossen halten.

+++ Nach den Daten der Seuchenbehörde CDC sind in den USA inzwischen mehr als 20 Millionen Infektionen bekannt. Die CDC meldet nun 168.637 Neuinfektionen und 2.428 weitere Todesfälle - und damit insgesamt 346.925 Tote. 4,2 Millionen Menschen wurden nach Angaben der Behörde in den USA inzwischen gegen das Coronavirus geimpft.

+++ Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig fordert von der Bundesregierung mehr Anstrengungen bei der Bereitstellung von Corona-Impfstoff. "Wir könnten deutlich mehr Menschen impfen, wenn mehr Impfstoff zur Verfügung stehen würde", sagt die SPD-Politikerin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Deutschland dürfe im Vergleich zu anderen Ländern bei der Bereitstellung des Impfstoffs nicht hinterherhinken.

+++ Der Kandidat für den Vorsitz der CDU, Röttgen, hat Kritik am schleppenden Start der Corona-Impfungen in Deutschland zurückgewiesen. Er finde es richtig, dass die deutsche Politik einem Impf-Nationalismus eine klare Absage erteilt habe, sagte Röttgen den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Der Virologe Drosten betonte in der Berliner Morgenpost, es sei unmöglich die Bestellung von Impfstoffen im Nachhinein zu kritisieren. Man habe den Impfstoff mit Monaten Vorlauf ordern müssen - und habe zu dem Zeitpunkt gar nicht, ob der betreffende Impfstoff auch funktionieren würde.

Samstag, 2. Januar

+++ In Frankreich hat die Polizei beim Auflösen der illegalen Massen-Party fünf Personen festgenommen. Nach Angaben von Innenminister Darmanin, wurden zudem gegen mehr als 1.200 Teilnehmende Bußgelder verhängt. Derzeit liefen noch Ermittlungen, wer für die Organisation verantwortlich war. Trotz Corona-Auflagen hatten sich rund 2.500 Menschen aus verschiedenen Regionen Frankreichs und aus dem Ausland in einem Ort in der Nähe von Rennes in der Bretagne versammelt.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn geht nach eigenen Angaben davon aus, dass alle Bewohner von Pflegeheimen in Deutschland noch im Laufe des Januars geimpft werden können. Dieses Ziel könne und wolle man gemeinsam mit den Ländern erreichen, sagte der CDU-Politiker dem Fernsehsender RTL. Wenn dies gelinge, mache es einen entscheidenden Unterschied im Pandemieverlauf. In den Einrichtungen schlage das Virus besonders brutal zu.

+++ Ungeachtet des Corona-Lockdowns haben die deutschen Wintersportgebiete an diesem Wochenende erneut einen Ansturm von Ausflüglern verzeichnet. Nach Angaben der Stadt Winterberg im Sauerland mussten Polizei und Ordnungsbehörden Anzeigen wegen zahlreicher Verstöße gegen die Coronaschutzmaßnahmen schreiben. In den Ortschaften der Region bildeten sich Verkehrsstaus. Lifte und Pisten sowie Restaurants sind allerdings bis zum 10. Januar geschlossen. Auch rund um den Feldberg im Taunus waren viele Straßen verstopft.

+++ Italiens Wintersportgebiete dürfen nach einer langen Corona-Sperre ihre Ski-Lifte ab dem 18. Januar wieder für Freizeitsportler öffnen. Eine entsprechende Anordnung gab Gesundheitsminister Speranza in Rom heraus. Ursprünglich war der Neustart der Wintersportsaison schon nach der ersten Januarwoche vorgesehen gewesen.

+++ Bis heute früh sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts insgesamt mehr als 188.000 Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft worden. Das seien gut 21.000 mehr als am Vortag. Dieser Wert könnte allerdings auch Nachmeldungen enthalten und spiegele deswegen nicht unbedingt die Zahl der an einem Tag tatsächlich Geimpften wider, erklärte das RKI. Unter ihnen seien etwa 83.000 Bewohner von Pflegeheimen und annähernd 87.000 Personen, die die Impfung aus beruflichen Gründen erhalten hätten. Darunter fallen medizinisches Personal mit sehr hohem Ansteckungsrisiko und Personal in der Altenpflege.

+++ Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Dedy, erwartet für das laufende Jahr Einnahme-Einbußen der Kommunen bei der Gewerbesteuer von knapp sieben Milliarden Euro. Diese Prognose beruhe auf einem Lockdown bis zum 10. Januar, sagte Dedy im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Das wirke sich auf die Investitionsplanung aus. Die Städte benötigten ein Signal von Bund und Ländern, dass sie nicht im Regen stehengelassen würden.

+++ In Großbritannien haben die Krankenhäuser Lieferungen des Impfstoffs von Astra Zeneca erhalten. Anders als in der EU ist das Serum dort bereits zugelassen.

In Großbritannien und Südafrika haben sich Mutationen des Coronavirus verbreitet. Vor allem die britische Variante ist inzwischen in vielen anderen Ländern nachgewiesen worden. Politik und Wissenschaftler sind alarmiert – doch wie gefährlich sind die Virus-Varianten überhaupt? Dazu gibt es neue Erkenntnisse.

+++ Der SPD-Politiker Lauterbach hält den Lockdown in Deutschland für geboten, bis die Inzidenzzahl auf 25 gesunken ist. Lauterbach schrieb auf Twitter, der jetzige Zielwert von 50 sei zu hoch, um die neue Variante des Coronavirus abzuwehren, die sich zurzeit vor allem in England ausbreitet.

Die Inzidenzzahl gibt an, wie viele Menschen sich pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen infizieren. In Deutschland liegt sie zurzeit bei 141,2.

+++ Nach Kritik an der Corona-Impfstrategie wollen die Niederlande den Beginn nun doch vorziehen. Wie das Gesundheitsministerium in Den Haag mitteilte, sollen ab der nächsten Woche 30.000 Mitarbeiter in Krankenhäusern geimpft werden. Die Niederlande sind das einzige Land der EU, in dem bisher noch nicht geimpft wird. Ursprünglich sollte nach einem symbolischen Start am 8. Januar ab dem 18. Januar landesweit in 25 Zentren geimpft werden.

+++ Die groß angelegten Corona-Schutzimpfungen in Deutschland haben bereits vor einigen Tagen begonnen. Bisher wird vor allem in Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen geimpft. Termine in den Impfzentren lassen sich derzeit noch nicht überall ausmachen.

Eine Auswertung der Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion zeigt, wie unterschiedlich die Vergabe in den einzelnen Bundesländern läuft. In Hessen sollen Bürgerinnen und Bürger, die "zu einer priorisiert zu impfenden Bevölkerungsgruppe zählen", über "die Möglichkeit und Terminierung der Impfung zeitnah informiert" würden – sobald zugelassene Impfstoffe in ausreichender Anzahl verfügbar seien und die Impfzentren in Betrieb gingen. Auch weitere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen wollen die Menschen informieren, die zunächst mit höchster Priorität geimpft werden sollen. Baden-Württemberg verfolgt dagegen einen anderen Weg. Hier sollen sich die Bürgerinnen und Bürger selbst erkundigen bzw. an die entsprechenden Informationen aus Medien und anderen öffentlich verfügbaren Quellen gelangen. Termine lassen sich bereits ausmachen.

In Bayern erfolgt die Terminvergabe laut Gesundheitsministerium über die direkte Telefonnummer des jeweiligen Impfzentrums. Eine Online-Anmeldung soll im Laufe des Januars verfügbar sein. In Thüringen ist das Terminvergabe-Portal schon gar nicht mehr freigeschaltet. Man habe bereits mehr als 20.000 Erst- und Folgetermine vergeben. Weitere seien derzeit nicht möglich.

Wie die Terminvergabe für eine Corona-Schutzimpfung in Ihrem Bundesland abläuft, entnehmen Sie unserer aktualisierten Übersicht.

+++ Indien hat dem von der Universität Oxford und dem britisch-schwedischen Unternehmen Astrazeneca entwickelten Corona-Impfstoff eine Notfallzulassung erteilt.

Das teilte die Regierung mit. Es ist der erste Impfstoff, der in Indien eingesetzt werden darf. Damit ist der Weg frei für eine breit angelegte Impfaktion in dem Land, das mit 1,35 Milliarden Einwohnern die zweitgrößte Bevölkerung weltweit hat. In den ersten sechs bis acht Monaten sollen 300 Millionen Menschen geimpft werden. Mindestens drei weitere Impfstoffe warten laut der Regierung noch auf ihre Zulassung. Indien verzeichnet mehr als zehn Millionen nachgewiesene Ansteckungsfälle. Das ist weltweit der zweithöchste Wert. Die meisten Ansteckungen registrierten die USA.

+++ Wegen der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen werden unter Ärztevertretern, Wirtschaftsexperten und in der Politik Forderungen nach einer Verlängerung der Einschränkungen laut. Niedersachsens Gesundheitsministerin Reimann rechnet mit einer Verlängerung des Lockdowns bei den am Dienstag anstehenden Bund-Länder-Beratungen.

Im Deutschlandfunk sagte die SPD-Politikerin, die Zahlen für die Krankenhäuser sprächen eine deutliche Sprache. Im Lichte der aktuellen Zahlen müsse man gegebenenfalls auch andere Maßnahmen wählen. Sie schloss Ausgangsbeschränkungen nicht aus. Man wolle das aber vermeiden und setze auf die Einsicht der Bürger.

Was bringen nächtliche Ausgangssperren?

+++ Wie ist die Corona-Lage auf den Intensivstationen in Deutschland? Aus den Ländern werden ganz unterschiedliche Zahlen gemeldet. In Rheinland-Pfalz ist mit 26,9 % mehr als jedes vierte Intensivbett frei. In Schleswig-Holstein liegt der Wert mit 25 % etwas darunter. In Berlin sind dagegen nur noch 10 % der Intensivbetten frei. Damit verzeichnet die Hauptstadt im Ländervergleich den derzeit niedrigsten Wert. Mehr zur Lage in den Kliniken lesen Sie hier.

+++ Die illegale Rave-Party in der Bretagne ist beendet.

Laut einem ARD-Bericht haben zahlreiche Teilnehmer das Gelände verlassen. Trotz einer Ausgangssperre und weiterer durch die Corona-Pandemie bedingten Auflagen hatten rund 2.500 Teilnehmern aus verschiedenen Regionen Frankreichs und aus dem Ausland in einem kleinen Ort in der Nähe von Rennes gefeiert.

Als die Polizei die Party beenden wollte, wurde sie angegriffen und vertrieben. Innenminister Darmanin berief wegen der Lage eine Sondersitzung ein. Verschiedene Politiker kritisierten die Regierung und die Sicherheitsbehörden dafür, dass die Party weder verhindert noch zügig aufgelöst wurde.

+++ Australiens bevölkerungsreichste Stadt Sydney reagiert mit weiteren Maßnahmen auf den Anstieg bei neuen Corona-Fällen.

Ab Sonntag gilt laut einem dpa-Bericht eine Maskenpflicht unter anderem in Einkaufszentren und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie für Mitarbeiter im Gastgewerbe. Australien gilt dank rascher und umfassender Maßnahmen als vergleichsweise erfolgreich im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Zuletzt hatte es in Sydney und dem Umland wieder vermehrt lokale Fälle gegeben.

+++ Im Vatikanstaat sollen in der zweiten Januarhälfte die Corona-Impfungen beginnen. Das habe das vatikanische Gesundheitsamt mitgeteilt, berichtet die Nachrichtenagentur KNA. Es sei eine "ausreichende Menge" an Impfdosen bestellt worden. Der Impfplan sehe vor, bei den ansteckungsgefährdetsten Personen zu beginnen, vorrangig Beschäftigte im Gesundheits- und Sicherheitsbereich, Betagte und Mitarbeiter mit häufigem Publikumskontakt. Die Teilnahme an dem Programm sei freiwillig. Ob und wann Papst Franziskus geimpft wird, der vor kurzem sein 84. Lebensjahr vollendete, teilte die Behörde nicht mit.

+++ Wegen steigender Corona-Zahlen haben die Behörden der thailändischen Hauptstadt Bangkok einen Teil-Lockdown verhängt. Wie die NAchrichtenagentur AFP berichtet, wurden Bars und Diskotheken geschlossen, auch der Verkauf von Alkohol in Restaurants ist demnach nicht mehr gestattet. Von den Maßnahmen seien auch Boxstadien und Schönheitssalons betroffen. Zudem seien alle öffentlichen Schulen für zwei Wochen geschlossen worden.

+++ Der Vorstandsvorsitzende des Autoherstellers Audi, Duesmann, lehnt Corona-Hilfen des Staates für seine Branche ab.

Die Automobilindustrie weiter zu fördern, hielte er für vermessen, sagt er der "Süddeutschen Zeitung". Die Gewinne fielen zwar komplett weg, aber fast alle Firmen – Hersteller wie Zulieferer – könnten überleben. Anders sei dies etwa in der Gastronomie und im Veranstaltungsbereich, wo viele Unternehmen wohl dauerhaft schließen müssten. Das sei tragisch, betonte der Audi-Chef.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut 12.690 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden gemeldet.

Außerdem wurden 336 neue Todesfälle in Zusammenhang mit der Pandemie verzeichnet. Wegen der Feiertage ist ein Vergleich mit Zahlen der Vorwoche nicht aussagekräftig. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei etwa 141. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden.

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig?

Übersterblichkeit – Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+++ In Russland melden die Behörden rund 26.300 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Allein in der Hauptstadt Moskau sind laut Nachrichtenagentur Reuters fast 5.500 weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit haben sich insgesamt mehr als 3,2 Millionen Menschen nachweislich angesteckt. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus stieg um 447 auf 58.002. Nach den USA, Indien und Brasilien verzeichnet Russland weltweit die meisten Ansteckungsfälle.

+++ Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, hat Lücken beim Infektionsschutz in Alten- und Pflegeheime angeprangert.

Die Teststrategie im Personalbereich werde nicht den Regeln entsprechend durchgezogen, sagte Reinhardt der "Bild-Zeitung". Mit Blick auf die Corona-Impfkampagne meinte er, zwar würden mobile Teams vor dem Einsatz getestet. Er kenne aber aus persönlicher Erfahrung Fälle, wo Ärzte vorher keinen Schnelltest in Heimen hätten machen müssen. Hier gebe es eine Differenz zwischen politischen Ankündigungen und der Praxis vor Ort, so Reinhardt.

+++ Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund fordert eine bundesweit einheitliche Verlängerung der Lockdown-Maßnahmen.

Die Vorsitzende Johna sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Belastung durch die Versorgung der Patienten mit Covid-19 sei an den Feiertagen weiter angestiegen. Das Gesundheitssystem brauche dringend eine Entlastung, die nur durch eine Verlängerung der Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung zu erreichen sei. Auf den Intensiv- und Infektionsstationen müssten immer mehr Patienten mit immer weniger Personal versorgt werden, weil sich auch Krankenhauspersonal mit dem Virus infiziere. Diese extreme Arbeitslast sei dauerhaft nicht zu schultern.

Johna dämpfte zudem die Hoffnung auf eine rasche Entspannung durch den Start der Impfungen. In den ersten drei Monaten des neuen Jahres sei kaum eine Entlastung für das Infektionsgeschehen zu erwarten, meinte sie.

+++ Der luxemburgische Außenminister Asselborn hat die Corona-Impfstrategie der Europäischen Union verteidigt. Die Kommission habe sehr viel in die Erforschung des Corona-Impfstoffs investiert, sagte Asselborn im RBB-Inforadio. Die Kommission müsse zudem jedem in Europa ein Recht auf Impfung garantieren.

Spahns Corona-Impfplan: Wer wird zuerst geimpft, wer später?

Was über die Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer bekannt ist

Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen?

+++ Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland, Genth, rechnet nicht mit einem raschen Ende der coronabedingten Ladenschließungen.

Er fürchte, dass die Geschäfte am 10. Januar noch nicht wieder öffnen dürften, sagte Genth der Deutschen Presse-Agentur. Denn das Ziel, die 7-Tage-Inzidenz bundesweit auf unter 50 zu senken, werde bis dahin wohl nicht zu erreichen sein. In den nächsten Monaten drohe eine Insolvenzwelle im Einzelhandel, warnte Genth.

Bundeswirtschaftsminister Altmaier befürwortete angesichts des Online-Booms weitere Finanzhilfen. So müsse es etwa darum gehen, attraktiven, zeitgemäßen Einzelhandel in Innenstädten zu ermöglichen, erklärte der CDU-Politiker. Das werde ohne öffentliche Unterstützung nicht möglich sein.

+++ Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, erwartet in Folge der Corona-Krise eine Zunahme der Unternehmenspleiten.

Die zweite Welle werde härter, sagte Fratzscher der "Augsburger Allgemeinen". Je länger die Pandemie dauere, desto mehr Unternehmen kämen an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Die Frage sei nicht, ob eine Welle an Unternehmensinsolvenzen kommen werde, sondern wann.

Dennoch sei es richtig, den Lockdown zu verlängern, meinte der DIW-Chef. Auch für die Wirtschaft müsse es oberste Priorität haben, dass die zweite Infektionswelle möglichst schnell begrenzt werde. Wirtschaftliche Lockerungen jetzt könnten kurzfristig manchen nutzen, langfristig würden sie jedoch allen schaden.

