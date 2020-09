Die WHO warnt vor Zunahme der Todesfälle in Europa. Noch nie haben sich weltweit so viele Menschen binnen eines Tages infiziert. In Syrien hat das neue Schuljahr begonnen - mit Corona-Vorschriften. Wichtige Entwicklungen in unserem Newsblog.

Montag, 14. September

+++ Europa muss sich nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation auf eine Zunahme der täglichen Corona-Todesfälle im Herbst einstellen. Der WHO-Regionaldirektor für Europa, Kluge, sagte der Nachrichtenagentur AFP, im Oktober und November werden man eine höhere Sterblichkeit beobachten. Der Funktionär warnte zudem davor, zu große Erwartungen in Impfstoffe zu setzen. Bisher sei noch unklar, ob ein Impfstoff allen Bevölkerungsgruppen helfen könne. Es gebe Anzeichen dafür, dass ein Impfstoff möglicherweise einigen Gruppen helfen könne, anderen wiederum nicht. Die Zahl der Corona-Infektionsfälle in Europa ist in den letzten Wochen stark gestiegen, vor allem in Spanien und Frankreich.

+++ Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO haben sich weltweit so viele Menschen wie noch nie binnen 24 Stunden mit dem Coronavirus infiziert. Die WHO registrierte fast 308.000 Neuinfektionen an einem einzigen Tag. Die meisten Fälle gab es demnach in Indien, den USA und Brasilien. Die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Virus starben, stieg um rund 5.540 auf mehr als 917.400. Die bisherige Höchstzahl für Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden datierte zuvor vom 6. September, als die WHO fast 307.000 Neuinfektionen zählte.

+++ In Italien können Millionen Kinder und Jugendliche erstmals nach sechs Monaten wieder zur Schule gehen. Die Öffnung sorgt allerdings für viele Diskussionen, etwa weil nicht genug Bänke und Räume da sind, um die Corona-Vorsichtsregeln einhalten zu können. Auch besteht Maskenpflicht - dafür wollen die Behörden jeden Tag landesweit kostenlos elf Millionen Masken bereitstellen. Regierungschef Conte hatte den Schülerinnen und Schülern vergangene Woche in einer Fernsehansprache gedankt. Sie hätten den höchsten Preis in dieser Krise gezahlt. Italien war als eines der ersten Länder in Europa massiv vom Coronavirus getroffen. Anfang März wurden alle Schulen geschlossen.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts innerhalb eines Tages 927 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind 21 weniger als gestern. Zudem habe es einen weiteren Todesfall gegeben. Die Zahl der Menschen, deren Tod mit Covid-19 in Verbindung gebracht wird, wird vom RKI nun mit 9.350 angegeben. Am Wochenende und an den Montagen sind die gemeldeten Zahlen meist niedriger, weil nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten an das RKI übermitteln.

+++ Die Wohnmobilbranche boomt, weil viele Menschen wegen der Pandemie unabhängiger als sonst reisen wollen. Das teilte der Caravaning Industrie Verband mit. Ihm zufolge hat der Trend zum Urlaub im Reisemobil, Caravan oder Zelt der deutschen Tourismusbranche im vorigen Jahr zu knapp 15 Milliarden Euro Umsatz verholfen. Dies seien 18 Prozent mehr als 2016, heißt es. Die Zahl neu zugelassener Wohnmobile lag laut CVID bis einschließlich Juli mit gut 50.000 fast 24 Prozent über dem Vorjahr.

Berliner Kampagne für Corona-Regeln (Bernd von Jutrczenka/dpa)

+++ Berlins Wirtschaftsverwaltung will Kneipengänger und Restaurantbesucher ab dieser Woche mit einer Sprüche-Kampagne zum Einhalten der Corona-Regeln bringen. Statt auf den erhobenen Zeigefinger will man auf eingängige und humorvolle Sprüche setzen wie "Maske auf. Sonst Lokal zu." oder "Abstand halten. Sonst ist Deine Stammkneipe schneller dicht als du." Die Sprüche sollen auf Masken und Bierdeckeln und auch auf digitalen Werbetafeln zu lesen sein. Die Kampagne ist eine gemeinsame Aktion von Visit Berlin - verantwortlich für das Tourismusmarketing der Hauptstadt - und dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sagte, das Ziel sei, Berlin sicher durch den Herbst und Winter zu bringen.

Sonntag, 13. September

+++ Mehr als drei Millionen Schüler haben in den von der Regierung kontrollierten Teilen Syriens das neue Schuljahr begonnen. Bildungsminister Tabbah sagte, auf dem Schulgelände gelte wegen der Corona-Pandemie eine Maskenpflicht. In den Klassenzimmern müssten Mindestabstände zwischen den Schülern eingehalten werden.

+++ Israels Ministerpräsident Netanjahu hat einen dreiwöchigen Lockdown für das Land angekündigt. Damit soll die zuletzt stark zunehmende Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden. Die Beschränkungen gelten von kommenden Freitag an. Schulen, Restaurants und Einkaufszentren werden schließen. Die Menschen müssen sich laut Medienberichten in einem Radius von 500 Metern von ihrer Wohnung aufhalten

+++ In England haben die Behörden gegen einen 19-Jährigen eine Geldbuße von 10.000 Pfund verhängt. Wie die Polizei in Nottinghamshire laut Guardian mitteilte, hatte der Betroffene mehr als 50 Gäste zu einer Party eingeladen: Diese Party sei ein klares Beispiel für einen absichtlichen Verstoß gegen die Corona-Auflagen gewesen. In England gelten von morgen an schärfere Regeln im Alltag: Treffen von mehr als sechs Personen sind dann untersagt. Im Vorfeld hatte die Polizei gewarnt, vorher noch große Parties zu feiern. Bis zum Abend durften noch maximal 30 Personen zusammenkommen.

+++ In der australischen Stadt Melbourne hat es bei Protesten gegen die strengen Corona-Ausgangsbeschränkungen 74 Festnahmen gegeben. Damit wurde mehr als jeder dritte der rund 250 Demonstranten abgeführt. Wie die Polizei mitteilte, war es zwischen Teilnehmern und Beamten zu Rangeleien gekommen. Wegen relativ hoher Corona-Infektionszahlen gilt in Melbourne seit Anfang Juli eine nächtliche Ausgangssperre, Privatbesuche sind stark eingeschränkt.

+++In Israel hat Wohnungsbauminister Jakov Litzman seinen Rücktritt erklärt. Er protestiert damit gegen eine geplante Verschärfung des Infektionsschutzes angesichts steigender Coronazahlen. Litzman gehört der religiösen Partei Vereinigtes Tora-Judentum an. In Israel steht das jüdische Neujahrsfest bevor, und Litzman findet, dass die religiösen Feierlichkeiten durch die Corona-Regeln zu stark eingeschränkt werden. Zu Beginn der Pandemie war er Gesundheitsminister.

+++ In den USA könnte ein Biker-Treffen mehr als 250.000 Infektionen mit dem Corona-Virus ausgelöst haben. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler der Universität San Diego, die Daten von Mobiltelefonen der Besucher ausgewertet hatten. Trotz Corona-Pandemie hatten rund 460.000 Motorrad-Fans ein Biker-Festival in der Kleinstadt Sturgis im US-Bundesstaat South Dakota besucht.

+++ Die italienische Ferieninsel Sardinien verschärft wegen der Ausbreitung des Coronavirus ab Montag ihre Einreisebestimmungen. Ankommende Passagiere sind "aufgerufen", einen negativen Corona-Test vorzuweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Alternativ können Einreisende online erklären, selbst einen Corona-Schnelltest mit negativem Ergebnis durchgeführt zu haben. Auf Sardinien waren im August mit der Ankunft Tausender Touristen die Fallzahlen gestiegen.

+++ Österreich erlebt nach Ansicht von Bundeskanzler Kurz eine zweite Welle von Corona-Infektionen. Dort wurden zuletzt knapp tausend Neu-Ansteckungen pro Tag gemeldet bei etwa neun Millionen Einwohnern. Kurz appellierte an die Bevölkerung, sich strikt an die Corona-Auflagen zu halten und die Zahl der Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. Von Montag an gilt die Maskenpflicht nicht nur in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Supermärkten, sondern auch in allen anderen Geschäften und in öffentlichen Gebäuden. Insgesamt wurden in Österreich seit Beginn der Pandemie rund 33.000 Corona-Infektionen und 750 Todesfälle registriert.

+++ Unter den Flüchtlingen und Migranten auf der griechischen Insel Lesbos sind sieben weitere Coronafälle entdeckt worden. Wie der staatliche griechische Rundfunk ERT berichtete, wurden etwa 300 Menschen auf das Virus getestet, die in ein neues Zeltlager einzogen. Die Infizierten wurden in einen abgelegenen Teil des neuen Lagers gebracht. Zuvor waren bereits 35 Corona-Infektionen im inzwischen abgebrannten Flüchtlingslager Moria registriert worden. Die meisten der etwa 12.000 Flüchtlinge weigern sich, ein neues Lager zu beziehen. Am Samstag gab es immer wieder spontane Demonstrationen und in der Folge auch Zusammenstöße zwischen Flüchtlingen und der Polizei.

+++ Tschechiens Gesundheitsministerium meldet mit 1.541 Coronavirus-Neuinfektionen binnen 24 Stunden den dritten Tag in Folge einen neuen Höchstwert. Tschechien gehört zu den EU-Ländern, in denen sich die Krankheit derzeit wieder besonders stark verbreitet. Die Regierung in Prag hat die Maskenregelungen verschärft, umfangreiche Beschränkungen des öffentlichen Lebens will sie aber vermeiden.

Drive-In-Corona-Teststation in Prag (Petr David Josek/AP/dpa)

+++ Die Berliner Charité hat nach eigenen Angaben in jüngster Zeit keine neuen Intensivpatienten mit einer Coronavirus-Infektion aufgenommen. Aktuell würden zehn Patienten auf den Intensivstationen behandelt, diese seien allerdings alle schon seit der ersten Infektionswelle dort, sagte der Vorstandsvorsitzende der Klinik, Kroemer, der "Berliner Morgenpost". Trotz dieser Entwicklung sei er skeptisch, ob es weitere Lockerungen der Corona-Auflagen geben sollte. Wenn man in andere Länder wie die USA blicke, "dann kann man zu der Überzeugung kommen, dass der Mittelweg, den wir in Deutschland gehen, nicht unvernünftig ist."

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts innerhalb eines Tages 948 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem habe es zwei weitere Todesfälle gegeben. Die Zahl der Menschen, deren Tod mit Covid-19 in Verbindung gebracht wird, wird vom RKI nun mit 9.349 angegeben. Am Wochenende sind die gemeldeten Zahlen meist niedriger, weil nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten an das RKI übermitteln.

+++ In Russland gibt es nach amtlichen Angaben inzwischen mehr als 18.500 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Mit 5.449 neu registrierten Ansteckungen erhöhte sich zudem die Gesamtzahl der Infektionen auf 1.062.811. Das ist die vierthöchste Zahl weltweit.

Zum Lunch ins Glashaus: Ein Restaurant in London bietet Tische in einzelnen Pavillons an (dpa/XinHua/Han Yan)

+++ Der Virologe Streeck regt einen Strategiewechsel bei den staatlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie an. Der Direktor des Institutes für Virologie und HIV-Forschung an der Universität Bonn sagte der "Welt am Sonntag", man dürfe sich bei der Bewertung der Situation nicht allein auf die reinen Infektionszahlen beschränken. Zwar vergrößere sich die Menge positiv getesteter Menschen in Deutschland und Europa signifikant. Gleichzeitig sehe man aber kaum einen Anstieg der Todeszahlen. Streeck betonte, je mehr Menschen sich infizierten und keine Symptome entwickelten, umso mehr seien zumindest vorübergehend immun.

+++ Der Kandidat für den künftigen CDU-Bundesvorsitz, Merz, kritisiert Bundesfinanzminister Scholz für die Finanzierung der staatlichen Corona-Hilfen durch historisch hohe Schulden. Auch in der Pandemie sei es dringend geboten, mit dem Geld der Steuerzahler sorgfältig umzugehen, sagte der Finanzexperte der "Bild am Sonntag". Mit Blick auf Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen forderte der CDU-Politiker mehr Gesprächsbereitschaft von der Bundesregierung. Dass viele gegen die Einschränkungen ihrer Freiheitsrechte aufbegehrten, sei ein legitimes Anliegen, mit dem sich die Politik auseinandersetzen müsse.

+++ Die Dresdner Sinfoniker haben ein außergewöhnliches Konzert gegeben: auf den Dächern von Hochhäusern im Dresdner Plattenbaugebiet Prohlis. Mit 16 Alphörnern, neun Trompeten und vier Tubas spielten sie in fast 50 Metern Höhe. Dau kamen vier chinesische Dagu-Trommeln auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums. Aufgeführt wurde unter anderem ein vom Komponisten Markus Lehmann-Horn eigens dafür geschriebenes Werk.

Die Dresdner Sinfoniker spielen ein Pandemie-Konzert auf den Dächern von Plattenbauten im Stadtteil Prohlis (Markus Schreiber/AP/dpa)

Die Dresdner Sinfoniker wollten damit nach eigenen Angaben "auf ihre Weise den Herausforderungen der Corona-Pandemie" begegnen. Das Ensemble arbeitet ausschließlich für Projekte zusammen. Mit dabei sind unter anderem Mitglieder der Dresdner Philharmonie und der Sächsischen Staatskapelle.

+++ In den USA sind nach Angaben der Seuchenschutzbehörde CDC am Samstag 46.046 Neuinfektionen nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der Infizierten auf knapp 6,43 Millionen. Es gab zudem 1035 weitere Tote. Insgesamt starben damit in den USA 192.388 Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

+++ In Frankreich ist die Zahl der Neuinfektionen erstmals auf mehr als 10.000 gestiegen. Die Zahl der Toten stieg innerhalb eines Tages um 17 auf 30.910. Die französische Regierung hat zuletzt die Corona-Beschränkungen verschärft.

