Grand Prix Emanuel Feuermann

Spitzentalente am Cello

Am 22. November 2022, also genau am 120. Geburtstag des Namenspatrons Feuermann, ging im großen Sendesaal des Haus des Rundfunks das Preisträgerkonzert der inzwischen fünften Ausgabe des Wettbewerbs über die Bühne - mit drei herausragenden Nachwuchs-Cellisten.

Am Mikrofon: Jochen Hubmacher | 26.03.2023