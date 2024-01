Bundesagrarminister Cem Özdemir

Proteste sind "deutlicher Fingerzeig in Richtung Ampel"

Die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus richteten sich auch an die Regierung, sagt Agrarminister Cem Özdemir (Grüne). Die Ampel müsse aufhören, in der Koalition und mit der Opposition zu streiten und so Menschen in die Arme der AfD zu treiben.