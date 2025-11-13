Jazzfacts-Deutschlandreise (18): Brandenburg

Das Land ist großflächig, gemächlich, fast ein bisschen unspektakulär. Aber die Szene ist oho - ein nicht zu unterschätzendes Jazztreiben im größten der neuen Bundesländer.
Regional exklusiv
Die einheimische Minderheit, etwa eine auf Sorbisch singende Jazzstudierte, mischt seit Jahren die vor allem dem Berliner Stress Entflohenen auf: Schlagzeuger Willi Kellers oder Saxofonist Wanja Slavin, die zwei ersten Gewinner vom Jazzpreis Brandenburg.
2024 initiiert von der Jazzwerkstatt Peitz, der 1973 gestarteten DDR-Ur-Institution für Free-Jazz-Fans, die 2011 ihre Arbeit dort in der Lausitz wieder aufnahm. Ununterbrochen und zentral das nunmehr 30 Jahre existierende Eberswalder „Jazz in E“. Es ist am Entstehen, das Netzwerk aus den vielen kleineren und großen Aktivitäten, die gleich vor den Toren der Hauptstadt, in Potsdam beginnen.
