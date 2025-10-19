Scottish Chamber Orchestra beim Beethovenfest Bonn

Die Enthüllungsfeierlichkeiten für das Bonner Beethovendenkmal fanden am 12. August 1845 anlässlich des ersten Beethovenfestes statt. (pexels / Radwan Menzer)

Fünf nationale Sinfonieorchester gibt es in Schottland, das Scottish Chamber Orchestra ist das kleinste, aber international bekannteste. Mit seinem Chefdirigenten Maxim Emelyanychev, einem Fachmann für historische Aufführungspraxis, hat es in den vergangenen Jahren seinen künstlerischen Aktionsradius nochmals erweitert.

Beim Beethovenfest in Bonn präsentiert das SCO neben Beethovens fünfter Sinfonie und Auszügen aus der Ballettmusik zu „Die Geschöpfe des Prometheus“ das spektakuläre Schlagzeugkonzert „Veni, Veni, Emmanuel“ des schottischen Komponisten James MacMillan. Solist ist der ebenfalls aus Schottland stammende Perkussionist Colin Currie.

Aufnahme vom 26.9.2025 aus der Oper Bonn