Bundeskanzlerin Merkel hat vor einem rasanten Anstieg der Corona-Infektionszahlen in Deutschland gewarnt. In Bielefeld befinden sich mittlerweile 1.700 Menschen in Quarantäne. In Österreich soll eine Fachkommission das Ausbruchsgeschehen im Skiort Ischgl aufarbeiten. Diese und weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Montag, 28. September

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat sich besorgt über die steigenden Zahlen der Corona-Infektionen in Deutschland geäußert. Wenn sich diese wöchentlich so weiterentwickeln würden wie bisher, könnte es zu Weihnachten 19.200 Neuinfektionen am Tag geben, sagte Merkel nach Angaben aus Teilnehmerkreisen in einer Videokonferenz des CDU-Präsidiums. Bei der Eindämmung des Infektionsgeschehens müssten Prioritäten gesetzt werden. Die Wirtschaft müsse am Laufen gehalten werden, Schulen und Kitas offen bleiben, erklärte Merkel demnach weiter.

+++ Nach dem Anstieg der Corona-Fallzahlen in Bielefeld infolge einer Familienfeier befinden sich dort mittlerweile rund 1.700 Menschen in Quarantäne. Darunter seien allein 1.100 Schüler und Lehrer, sagte ein Stadtsprecher am Montag. Betroffen seien zehn Schulen. Der Anstieg der Fallzahlen sorgte am Montag für lange Staus vor einer einer städtischen Drive-In-Teststation. Die Stadt bat die Bürger darum, die Station nicht mehr anzufahren.

+++ Fußballspiele der niederländischen Ehrendivision sollen Medienberichten zufolge vorerst wieder vor leeren Rängen stattfinden. Die Maßnahme soll am Abend als Teil neuer Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom Kabinett um Ministerpräsident Rutte erlassen werden, wie die Zeitung "Algemeen Dagblad" berichtet. An den ersten drei Spieltagen waren Zuschauer in den Stadien zugelassen gewesen, solange sie Abstand hielten und auf Gesänge verzichteten. Die Zahl der Corona-Infektionen war in den Niederlanden im September stark angestiegen.

+++ In Österreich hat eine Fachkommission das Corona-Ausbruchsgeschehen im Skiort Ischgl aufgearbeitet. Der Bericht soll am 12. Oktober vorgestellt werden, kündigte die Kommision in Innsbruck an. Es gehe vor allem um die Rolle der Tiroler Behörden und um das Krisenmanagement der Landesregierung. Die Verantwortlichen sollen nicht schnell genug auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert und den Skibetrieb zu spät gestoppt zu haben.

Im Tiroler Skiort Ischgl haben sich wohl hunderte Touristen mit dem Coronavirus infiziert. (picture alliance / EXPA / APA / picturedesk.com)

+++ EU-Kommissionsvize Timmermans ist nach eigenen Angaben in häuslicher Quarantäne, weil es in seinem Umfeld eine Coronavirus-Infektion gegeben hat. Er arbeite von zuhause, warte auf die notwendige Testung und werde die Quarantänezeit einhalten, schrieb Timmermans auf Twitter. Bereits seit Sonntagabend ist EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides in Quarantäne.

+++ Einige Stunden später als üblich hat das Robert Koch-Institut die heutigen Coronazahlen für Deutschland bekanntgegeben: Seit gestern wurden demnach 1.192 neue Infektionen von den Gesundheitsämtern gemeldet. Die Zahl ist montags allerdings weniger aussagekräftig, weil am Wochenende nicht alle Daten zeitnah übermittelt werden.

+++ In Indien sind seit dem Beginn der Pandemie mehr als sechs Millionen Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden.

+++ Die britische Regierung plant einem Bericht der "Times" zufolge schärfere Beschränkungen für das gesellschaftliche Leben in einem Großteil des Nordens des Landes und möglicherweise London. Nach den neuen Regelungen, die die Regierung erwäge, sollen etwa Pubs, Bars und Restaurant zunächst für zwei Wochen komplett schließen. Schulen und Geschäfte sollten geöffnet bleiben, ebenso wie Fabriken und Büros, in denen die Mitarbeiter nicht von zu Hause arbeiten könnten, schreibt die Zeitung unter Berufung auf eine Person aus der Regierung.

Zum Lunch ins Glashaus: Ein Restaurant in London bietet Tische in einzelnen Pavillons an. (dpa/XinHua/Han Yan)

+++ Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach plädiert für weniger Personen bei privaten Feiern. Eine Obergrenze von 25 Personen sei richtig, sagte er "Bild live". So würden sogenannte Superspreader-Ereignisse, bei denen sich besonders viele Menschen ansteckten, unwahrscheinlicher. Zudem sprach er sich für eine Maskenpflicht im Freien aus für Situationen, in denen kein Abstand eingehalten werden könne.

+++ China meldet 21 neue Coronavirus-Infektionen. Einen Tag zuvor waren es 14 gewesen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde sollen alle Neuansteckungen auf Reisende aus dem Ausland zurückzuführen sein.

+++ Die australische Biotechfirma Ena Respiratory hat in Tierversuchen festgestellt, dass ein von ihr entwickeltes Nasenspray das Wachstum von Coronaviren hemmt. Das Spray sei eigentlich entwickelt worden, damit das menschliche Abwehrsystem besser gewöhnliche Erkältungs- und Grippeviren bekämpfen könne. In einer Studie an Frettchen habe sich gezeigt, dass das Medikament die Menge der Coronaviren um bis zu 96 Prozent senken könne, teilte Ena Respiratory mit. In einigen Monaten könne man mit Tests an Menschen beginnen. Das Spray könne etwa in Kombination mit einem Impfstoff eingesetzt werden.

