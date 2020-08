In Deutschland steigt die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter an. Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Biden, spricht sich für eine landesweite Maskenpflicht aus. In Großbritannien müssen Reisende aus Frankreich, den Niederlanden und Malta nach ihrer Rückkehr ab morgen in eine zweiwöchige Quarantäne. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Freitag, 14. August

+++ Neuseelands Premierministerin Ardern hat eine Verlängerung des Corona-Lockdowns in der Millionenmetropole Auckland um zwölf Tage angeordnet. Die neuen Einschränkungen waren am Mittwoch zunächst für drei Tage verhängt worden, nachdem in der Stadt vier Mitglieder einer Familie positiv auf das Virus getestet worden waren. Die Infizierten waren die ersten Corona-Fälle in Neuseeland nach 102 Tagen ohne neue Infektionen. Die Zahl der bestätigten Ansteckungen in Auckland stieg auf insgesamt 30. Fast alle stünden in Zusammenhang mit der Familie, teilte Ardern mit.

+++ Die französische Regierung hat Paris und das Department Bouches-du-Rhone an der Mittelmeerküste um Marseille herum zum Corona-Hochrisiko-Gebiet erklärt. Der Erlass gibt den lokalen Behörden die Befugnis, den Personen- und Fahrzeugverkehr einzuschränken, den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Flugreisen zu beschränken, den Zugang zu öffentlichen Gebäuden einzuschränken und einige Einrichtungen zu schließen, in denen ein hohes Infektionsrisiko besteht. Die Maßnahme ist eine Reaktion auf einen starken Anstieg der Coronavirus-Infektionen in den vergangenen zwei Wochen.

+++ In Deutschland steigt die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts gab es 1.449 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Seit Beginn der Pandemie liegt die Gesamtzahl der Corona-Fälle in Deutschland bei 221.413. Weitere Zahlen zum Coronavirus in Deutschland können Sie hier nachlesen.

+++ Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Biden, spricht sich für eine landesweite Maskenpflicht aus. Biden forderte die Gouverneure der einzelnen Bundesstaaten dazu auf, eine entsprechende Anordnung zu erlassen. Die USA ist eins der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder weltweit. Nach Angaben der John Hopkins University sind über 5,2 Millionen US-Amerikaner mit dem Coronavirus infiziert; 167.000 Menschen starben im Zusammenhang mit der Pandemie.

+++ In Großbritannien müssen Reisende aus Frankreich, den Niederlanden und Malta nach ihrer Rückkehr ab morgen in eine zweiwöchige Quarantäne. Spanien und Belgien standen schon vorher auf der Quarantäne-Liste. Wie sieht die Lage derzeit in den europäischen Urlaubsländern aus? Das haben wir hier für Sie zusammengefasst.

+++ Schulen, Lehrer und Schüler sollen angesichts der Corona-Krise kurzfristig deutlich stärker finanziell bei der Digitalisierung unterstützt werden. Das ist das Ergebnis eines Bund-Länder-Treffens mit Kanzlerin Merkel zur Lage an den Schulen. Regierungssprecher Seibert erklärte, die Pandemie habe der Entwicklung von Formen des digitalen Lernens neue Dringlichkeit verliehen. Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichtet, wird mit Kosten von rund 500 Millionen Euro gerechnet.

+++ CDU-Abgeordnete im Bund und im EU-Parlament forderten schnelle Abhilfe bei Flughafentests. Innenpolitiker Schuster bezeichnete in der "Bild"-Zeitung Reiserückkehrer mit einer Corona-Infektion als "unser Problem Nummer Eins". Besonders bei Ankunft aus Risikogebieten dürften die Tests nicht bewusst umgangen werden können. Unions-Flugverkehrsexperte Schulze forderte, dass Polizisten die Durchführung der Kontrollen überwachen sollten. Wann, wo und wie man sich testen kann, können Sie hier nachlesen.

