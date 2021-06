Bei der Immunisierung der Bevölkerung soll der Schwerpunkt laut Gesundheitsministerkonferenz künftig zunehmend auf mobilen Impfteams liegen. Die britische Regierung hat für England trotz massiv steigender Corona-Zahlen für Mitte Juli weitreichende Lockerungen in Aussicht gestellt. Die europäische Luftfahrtbranche warnt vor Chaos rund um den EU-Impfpass. Mehr in unserem Newsblog.

Montag, 28. Juni

+++ Bei der Immunisierung der Bevölkerung soll der Schwerpunkt laut Gesundheitsministerkonferenz künftig zunehmend auf mobilen Impfteams liegen. Die Länder würden aber selbst über die künftige Infrastruktur des Impfangebots entscheiden, teilte die GMK nach einer Videokonferenz mit. Bei Bedarf könnten die Länder auch einzelne Impfzentren weiter betreiben. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte einen Erhalt der Impfzentren gefordert. Nordrhein-Westfalen will die Impfzentren Ende September schließen.

+++ Die europäische Luftfahrtbranche warnt vor Chaos rund um den EU-Impfpass. Das digitale Zertifikat, mit dem Reisende über einen QR-Code eine vollständige Impfung, eine überstandene Covid-19-Erkrankung oder einen negativen Corona-Test nachweisen können, soll von Donnerstag an für Reisen innerhalb der EU gelten. Ein Flickenteppich an Regelungen für die Kontrollen gebe Anlass zur Sorge, schreiben der Flughafen-Verband ACI und Airline-Branchenorgansiationen wie IATA in einem Brief an die EU-Staats- und Regierungschefs.

+++ Die britische Regierung hat für England trotz massiv steigender Corona-Zahlen für Mitte Juli weitreichende Lockerungen in Aussicht gestellt. Der 19. Juli bleibe das Zieldatum, sagte der neue britische Gesundheitsminister Sajid Javid. Derzeit sehe man keine Gründe dafür, die Lockerungen erneut zu verschieben. Die Impfungen wirkten auch gegen die Delta-Variante. Mit 22.868 neuen Fällen verzeichnete Großbritannien heute erstmals wieder so viele neue Corona-Fälle wie zuletzt Ende Januar. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 134.

+++ Die EU-Kommission hat insgesamt 800 Millionen Euro an Corona-Hilfen nach Deutschland und in 15 weitere Staaten überwiesen. Das Geld sei ein Teilbetrag der ersten 20 Milliarden Euro, die jüngst am Kapitalmarkt aufgenommen worden seien, teilte die Brüsseler Behörde mit. Es solle unter anderem Investitionen für den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen ermöglichen.

+++ Nach der Ansteckung von rund tausend Schülern mit dem Coronavirus bei Abiturfahrten auf Mallorca hat die Regionalregierung der Balearen eine Verschärfung der Einreiseregeln für große Gruppen beschlossen. Diese müssten künftig einen negativen PCR-Test vorlegen oder einen vollständigen Impfschutz nachweisen, wie die Regierung in Palma mitteilte. Die Regelung gelte künftig für Gruppen ab 20 Personen gelten, die Mallorca, Ibiza, Menorca oder Formentera besuchten.

+++ Die Reisewirtschaft stemmt sich gegen eine erneute generelle Quarantänepflicht bei Auslandsreisen als Mittel im Kampf gegen Corona. Die Politik dürfe das Reisen nicht wieder stigmatisieren; Pauschalreisen seien nicht für steigende Covid-Infektionszahlen verantwortlich, sagte die Sprecherin des Deutschen Reiseverbandes, Heinen, mit Blick auf das morgige Spitzentreffen der Branche mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier.

+++ Rund jeder zehnte Landkreis in Deutschland hat nach RKI-Angaben in den vergangenen sieben Tagen keinen einzigen Corona-Fall verzeichnet. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts von Montag hervor. Demnach lag die 7-Tage-Inzidenz in 40 von 412 erfassten Kreisen und kreisfreien Städten bei 0. In weiteren 45 Kreisen gab es jeweils nur einen Fall.

+++ Der bayerische Ministerpräsident Söder warnt vor der Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante. Delta sei bis zum Sommer auf jeden Fall die dominierende Variante in Deutschland, sagte der CSU-Politiker nach dem Corona-Impfgipfel der Bayerischen Staatsregierung. Die Delta-Variante zu ignorieren wäre ein schwerer Fehler. Zudem betonte er, dass die Impfbereitschaft derzeit etwas abnehme.

+++ Schweden lockert ab Donnerstag viele Corona-Auflagen. Somit können auch wieder mehr Zuschauer in Stadien und Restaurants gehen. Die Verbreitung des Virus habe sich deutlich verlangsamt, so Gesundheitsministerin Lena Hallengren zur Begründung. Schweden hat bei der Virusbekämpfung weitgehend auf Freiwilligkeit gesetzt, Besucherzahlen in Sportstätten, in der Gastronomie sowie in Läden und Einkaufszentren allerdings begrenzt.

+++ In Griechenland sollen junge Menschen für eine Corona-Impfung künftig finanziell belohnt werden. Ministerpräsident Mitsotakis erklärte, ab dem 15. Juli würden alle Impfwilligen unter 26 Jahren 150 Euro erhalten. Die Summe soll nach der ersten Impfdosis als digitales Guthaben ausgezahlt werden. Damit danke der Staat den jungen Menschen für ihr verantwortungsvolles Handeln, betonte Mitsotakis.

+++ Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Bareiß, hat in der Debatte um strengere Regeln für Reiserückkehrer davor gewarnt, Urlauber zu verunsichern. Für Gebiete, aus denen aufgrund der Delta-Variante eine Gefahr ausgehe, existierten bereits höchste Sicherheitsvorschriften, sagte Bareiß in Berlin. Dabei sollte es bleiben. Die aktuelle Diskussion um erneute Änderungen verunsichert die Menschen unnötig und koste Vertrauen, betonte der CDU-Politiker. In vielen Regionen der Welt sei das Reisen derzeit sicher möglich - wenn man die Hygienemaßnahmen vor Ort und die geltenden Einreisebestimmungen einhalte.

+++ Die Bundesregierung lehnt eine Verschärfung der Einreisebestimmungen wegen der Ausbreitung der hoch ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus derzeit ab. Bundesinnenminister Seehofer sehe momentan keine Veranlassung für stationäre Grenzkontrollen, sagte ein Sprecher seines Ministeriums in Berlin. Auch das Bundesgesundheitsministerium erklärte, es sei zur Zeit keine Änderung der Einreiseverordnung geplant. Wie mehrere Agenturen berichten, wollen Bund und Länder noch heute über mögliche Regelungen für die Urlaubszeit beraten. Beschlüsse seien nicht zu erwarten, hieß es.

+++ Der Arzt und Grünen-Gesundheitspolitiker Dahmen mahnt wegen der Ausbreitung der Delta-Variante zu mehr Vorsicht. Diese könne bei einer einfacher Impfung nicht wirksam bekämpft werden, sagte Dahmen im (Audio-Link). Er warb für mehr Corona-Tests und eine konsequente Umsetzung der Quarantäne-Regelungen.

Wie gefährlich ist die Delta-Variante des Corona-Virus? Die wichtigsten Fakten haben wie hier zusammengefasst.

+++ Angesichts der Einstufung von Portugal als Virusvariantengebiet haben mehrere deutsche Reiseanbieter Pauschalreisen in das Land vorerst ausgesetzt. Wie der Tui-Konzern mitteilte, wurden alle Pauschalreisen bis Ende Juli abgesagt. Wer eine Reise gebucht habe, könne kostenfrei auf andere Ziele ausweichen, hieß es. Urlauber, die bereits vor Ort seien und ihren Urlaub vorzeitig beenden wollten, würden nach Hause gebracht. Zuvor hatte bereits das Unternehmen Olimar angekündigt, Reisende aus Portugal schnellstmöglich nach Deutschland zurückzuholen. Bezüglich geplanter Reisen würden zunächst Kunden mit Anreise bis zum 10. Juli kontaktiert, hieß es.

Reisende an der Algarve. (AP / Ana Brigida)

Das Robert Koch-Institut stuft Portugal wegen der Ausbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante ab morgen als Virusvariantengebiet ein. Damit dürfen Fluggesellschaften und andere Reiseunternehmen nur noch deutsche Staatsbürger und Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland zurückbefördern. Nach der Einreise gilt eine strikte 14-tägige Quarantänepflicht, die selbst Geimpfte und Genesene nicht durch einen Test verkürzen können.

+++ Die Gewerkschaft der Polizei in Berlin fordert politische Konzepte zum Umgang mit Partys in der Öffentlichkeit. Die kommunalen Verantwortlichen seien hier in der Pflicht, sagte GdP-Sprecher Jendro der Deutschen Presse-Agentur. Dazu gehöre auch, alternative Angebote für Jugendliche zu schaffen. Im vergangenen Jahr habe man es versäumt, Konzepte zu entwickeln, und auch in diesem Jahr sei es nicht gelungen. Bundesweit musste die Polizei zuletzt immer wieder ausrücken, um wegen der Corona-Pandemie Partys in Parkanlagen aufzulösen. Am Wochenende etwa hatten wieder Tausende in der Hasenheide in Berlin-Neukölln gefeiert.

Der SPD-Politiker Schreiber schlug die dauerhafte Einzäunung der Parks vor. Ab 22 Uhr sollte niemand mehr reinkommen. Das spare große Polizeieinsätze und die Grünanlagen könnten sich erholen.

+++ Zum ersten Mal ist in Deutschland in einem Quartal die öffentliche Verschuldung über 2,2 Billionen Euro gestiegen. Dies teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Vor allem die Ausgaben für die Corona-Krisenmaßnahmen hätten die Schulden in die Höhe getrieben. Im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres bedeutete das nach Angaben des Bundesamtes einen Zuwachs von 12,8 Prozent oder 250 Milliarden Euro. In die Statistik fließen die Schulden von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen am sogenannten nicht-öffentlichen Kreditmarkt ein.

+++ Nach Einschätzung der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein wird erst ab September so viel Corona-Impfstoff zur Verfügung stehen, dass eine freie Wahl der Präparate möglich ist. Der Vorstandsvorsitzende Bergmann führte im WDR-Hörfunk aus, zwar seien die Inzidenzahlen aktuell niedrig. Doch das dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass dies eine Momentaufnahme sei. Sie könne sich mit der Ausbreitung der Delta-Variante wieder ändern.

Coronavirus-Impfstoffe (dpa/Daniel Karmann)

Laut Apothekerverband Nordrhein gibt es für Arztpraxen inzwischen bei Bestellungen von Corona-Impfstoffen kein Mengenbeschränkungen mehr. Verbandschef Preis sagte der "Rheinische Post", da jedoch zahlreiche Zweitimpfungen anstehen würden, könnten dennoch nicht so viele Erstimpfungen wie gewünscht stattfinden.

+++ Die katholische Hilfsorganisation Malteser International hat die Unterstützung für die Corona-Impfkampagne in Afrika als unzureichend kritisiert. Die afrikanischen Länder könnten sich keine eigenen Impfstoffe leisten, sagte der Leiter der Afrika-Abteilung, Hansen, im Deutschlandfunk. Darum seien sie komplett abhängig von der Covax-Initiative, die unter dem Dach der WHO und der EU einen weltweit gerechten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen gewährleisten will. Im Schnitt seien in Afrika nur 1,5 Prozent der Bevölkerung geimpft, betonte Hansen. Wegen der Delta-Variante sei die Lage in Südafrika, Uganda und der Republik Kongo besonders dramatisch.

+++ Italien hebt ab heute die Maskenpflicht im Freien sowie die letzte noch geltende regionale Ausgangssperre auf. Landesweit gilt die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske nur noch in öffentlich zugänglichen Innenräumen sowie draußen an stark frequentierten Orten.

+++ Der Deutsche Reiseverband hat die pauschale Einstufung Portugals als Virusvariantengebiet durch die Bundesregierung kritisiert. Es wäre wünschenswert, wenn die Verantwortlichen in der Politik zu einer regionaleren Betrachtungsweise übergehen könnten, sagte Verbandssprecherin Heinen der "Rheinischen Post". Insbesondere Madeira weise eine sehr niedrige Inzidenz auf, die aktuell bei 16 liege. Dennoch werde sie ab morgen wie ganz Portugal als Virusvariantengebiet gelistet. Das sei nur schwer nachzuvollziehen.

+++ Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher hat sich für eine rasche Verschärfung der Corona-Einreiseverordnung ausgesprochen. Diese sei in ihrer geltenden Fassung an mehreren Stellen zu lax, sagte Tschentscher der Zeitung "Die Welt" mit Blick auf die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus. Alle nicht geimpften Reiserückkehrer aus Risikogebieten und Hochinzidenzgebieten sollten in Quarantäne gehen. Niedersachsens Ministerpräsident Weil forderte eine zweifache Testpflicht für alle nicht vollständig geimpften Rückkehrer, auch aus Nicht-Risikogebieten.

Hier finden Sie eine aktuelle Liste der vom RKI als Risiko-, Hochinzidenz- und Virusvariantengebiet geführten Länder.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut 219 neue Covid-19-Infektionen binnen eines Tages gemeldet. Das sind 127 weniger als am Montag vergangener Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 5,6 angegeben. Gestern lag sie bei 5,7 und vor einer Woche bei 8,6. Es wurden acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

+++ Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach hat die Ständige Impfkommission (Stiko) aufgefordert, ihre eingeschränkte Empfehlung für die Corona-Impfung von Kindern zu überdenken. Er sagte der "Rheinischen Post", die Stiko argumentiere, dass Covid für Kinder harmlos sei. Für die Delta-Variante gelte dies seiner Ansicht nach aber nicht. In Großbritannien seien bereits viele Kinder in der Klinik, so Lauterbach. Die Stiko empfiehlt Impfungen nur für 12- bis 17-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen.

+++ In Schleswig-Holstein und in Baden-Württemberg werden heute weitere Corona-Regeln gelockert. Für den Nordosten bedeutet dies, dass dort etwa der Urlaub wieder einfacher wird. Für Hotelgäste bleibt es zwar bei der Testpflicht vor der Anreise. Zusätzlich ist aber nur noch einmalig nach 72 Stunden ein weiterer Corona-Test notwendig. Außerdem sind in Schleswig-Holstein nun auch wieder deutlich größere Veranstaltungen erlaubt. Das gilt unter anderem für Konzerte, Theater, Kino oder Gottesdienste. Auch in Baden-Württemberg werden die Kontaktbeschränkungen gelockert. So dürfen sich in Regionen mit einer stabilen Inzidenz von weniger als zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen 25 Menschen aus beliebig vielen Haushalten treffen. Geimpfte und Genesene werden nicht dazu gerechnet. Die Maskenpflicht dagegen bleibt.

+++ In der russischen Hauptstadt Moskau treten heute wegen des Anstiegs der Infektionen mit der Delta-Variante des Coronavirus verschärfte Schutzbestimmungen in Kraft. Unternehmen müssen die Anzahl ihrer Mitarbeiter in Büros um 30 Prozent reduzieren. Geimpfte sind davon ausgenommen. Arbeitnehmer über 65 Jahre sowie solche mit Vorerkrankungen müssen von zu Hause aus arbeiten. Die Stadt führt zudem einen "Anti-Covid-Pass", der nur Geimpften, Genesenen oder Getesteten den Zutritt etwa zu Restaurants erlaubt. In Moskau werden nach Angaben von Bürgermeister Sobjanin derzeit täglich fast 2.000 Infizierte in die Krankenhäuser eingeliefert. Gestern vermeldeten die Behörden 144 Todesopfer innerhalb von 24 Stunden - das ist die höchste Zahl in einer russischen Stadt seit Beginn der Pandemie.

Krankenhauspersonal in Moskau (AFP)

+++ Die gesetzlichen Krankenversicherungen rufen die Bürger dazu auf, sich auch weiter möglichst telefonisch krankschreiben zu lassen und Videosprechstunden zu nutzen. Die Chefin des GKV-Spitzenverbands, Pfeiffer, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man müsse weiterhin sehr vorsichtig sein, trotz des Impffortschritts. Sie verwies auf die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus.

