In Großbritannien gerät das Gesundheitssystem an seine Grenzen. Ein Oster-Urlaub 2021 wird nach Einschätzung des Tourismusbeauftragten der Bundesregierung voraussichtlich nicht möglich sein. Gesundheitsminister Spahn kündigt für heute die ersten Lieferungen des Moderna-Impfstoffs an. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 11. Januar

+++ In Großbritannien verschärft sich die Corona-Krise weiter. Der medizinische Chefberater der Regierung, Whitty, machte in einem BBC-Interview auf die angespannte Lage des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS aufmerksam. Die Krankenhäuser seien überfüllt, das Personal sei überarbeitet.

+++ Die Bundesregierung will Labore in Deutschland verpflichten, gezielt nach hochansteckenden Virus-Mutationen zu suchen. Dafür wolle sie 200 Millionen Euro zur Verfügung stellen, heißt es in einem heute bekannt gewordenen Entwurf für die Verordnung des Gesundheitsministeriums zur sogenannten Gen-Sequenzierung.

+++ Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Westerfellhaus, hat begrüßt, dass künftig auch Menschen mit seltenen und schweren Vorerkrankungen früher eine Corona-Impfung erhalten können. Diese Empfehlung sollten nun auch in eine Rechtsverordnung umgesetzt werden, erklärte Westerfellhaus in Berlin. Dann könnten diese Personen auch zügig geimpft werden.

+++ Der Deutsche Beamtenbund fordert raschere Fortschritte bei der Digitalisierung der Verwaltung. Defizite in diesem Bereich behinderten auch die Bekämpfung der Corona-Pandemie, erklärte der dbb-Vorsitzende Silberbach bei der Jahrestagung in Berlin. Wegen technischer Mängel und fehlendem Personal in den Gesundheitsämtern gebe es Probleme in der Übermittlung von Daten, die zur Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten notwendig seien.

+++ Arbeitsminister Heil hat die Wirtschaft dazu aufgerufen, die Corona-Regeln am Arbeitsplatz einzuhalten. Andernfalls sei ein weitergehender Lockdown mit Stilllegung der Produktion nicht auszuschließen.

+++ Das Fraunhofer-Institut hat einen neuartigen Corona-Schutz für den Arbeitsplatz entwickelt. Eine Art Luftschleuse soll insbesondere Menschen zugute kommen, die an einer Kasse oder an einem Schalter arbeiten und dort besonders gefährdet sind.

+++ Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Bareiß, bezweifelt, dass angesichts der Corona-Pandemie Urlaub in den Osterferien wieder möglich sein wird. Reisen sei in den nächsten zwei, drei Monaten noch sehr schwer vorstellbar, sagte er dem Fernsehsender RTL. Mit Besserung rechne er erst ab den Pfingstferien. Im Sommer werde Urlaub in Deutschland aber wieder möglich sein, betonte der CDU-Politiker.

+++ Das Coronavirus hat jetzt auch die bislang covid-19-freien Föderierten Staaten von Mikronesien erreicht. Präsident Panuelo sprach von einer alarmierenden Nachricht und rief die rund 100.000 Einwohner Mikronesiens auf, Ruhe zu bewahren.

+++ In München hat ein Prozess um mutmaßlichen Betrug bei den Corona-Soforthilfen begonnen. Vor dem Landgericht ist ein 31-Jähriger angeklagt, die Hilfen in mindestens 91 Fällen erschlichen zu haben – und zwar gleich in sechs Bundesländern.

+++ Die ersten Dosen des Corona-Impfstoffs von Moderna sollen heute in Deutschland eintreffen. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte im ZDF, bis morgen würden sie dann an die Bundesländer verteilt.

+++ Weltweit hat die Zahl der seit Beginn der Pandemie festgestellten Infektionen 90 Millionen erreicht. Das geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in den USA hervor, die weltweit gemeldete Corona-Fälle zusammenführt. Demnach hat sich die Gesamtzahl der Infektionen in nur zehn Wochen verdoppelt. Fast zwei Millionen Menschen sind im Zusammenhang mit der Infektion gestorben.

+++ Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Hoffmann, unterstreicht die Forderung nach einem Recht auf Homeoffice. Wo es die Möglichkeit gebe, zuhause zu arbeiten, müssten Arbeitnehmer auch einen Anspruch darauf haben, sagte er im Deutschlandfunk.

+++ Nach langem Hin und Her hat China nun angekündigt, dass am Donnerstag ein Team der WHO einreisen soll. Zuvor hatte es monatelangen Streit um die Mission gegeben, die die Ursprünge des Coronavirus erforschen soll.

+++ Die neuen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind nun bundesweit in Kraft. Nachdem bereits am Wochenende sechs Bundesländer die verschärften Regeln umsetzten, gelten sie seit heute auch in den übrigen zehn Ländern. Schulen und Kindertagesstätten bleiben größtenteils geschlossen. Kontakte sind zusätzlich eingeschränkt. In Landkreisen mit einer Inzidenz über 200 kann ein Bewegungsverbot verhängt werden.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut innerhalb eines Tages 12.497 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 343 auf insgesamt 40.686. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt dem RKI zufolge bei 166,6.

+++ Thüringens Ministerpräsident Ramelow hat Forderungen nach baldigen Lockerungen der Corona-Beschränkungen erneut zurückgewiesen. Er sagte im ZDF, man müsse der Tatsache ins Auge sehen, dass das Virus jetzt erst anfange, richtig Fahrt aufzunehmen. In Thüringen liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit flächendeckend über 200.

+++ Die Grippesaison fällt in diesem Winter offenbar äußerst verhalten aus: In Berlin wurden bislang erst fünf bestätigte Fälle gemeldet - im Vorjahr waren es zu diesem Zeitpunkt bereits rund 300.

+++ Malaysia verdoppelt seine Impfstoff-Bestellung bei Biontech-Pfizer. Insgesamt will das südostasiatische Land nun 25 Millionen Dosen abnehmen. Damit könnten bis zu 39 Prozent der Bevölkerung geimpft werden.

+++ Bundesfamilienministerin Giffey hat die Bundesländer dazu aufgerufen, sich in der Corona-Pandemie auf möglichst einheitliche Regelungen für Schulen und Kitas zu verständigen. Eltern wünschen sich bei allen Maßnahmen ein verlässliches Vorgehen, sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post".

