Eine Mehrheit der Bürger hält die neuen Corona-Auflagen von Bund und Ländern für angemessen - oder fordert sogar noch härtere Regeln. Die Kulturbranche in Deutschland kritisiert die Auflagen als unverhältnismäßig. Frauen und Mädchen leiden laut UNO-Generalsekretär Guterres besonders stark unter der Corona-Krise. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Donnerstag, 29. Oktober

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat sich bei einem EU-Videogipfel klar gegen die erneute Schließung von Grenzen innerhalb der Europäischen Union ausgesprochen. Regierungssprecher Seibert erklärte nach Beratungen der Staats- und Regierungschefs, dass sich Merkel für eine koordinierte Bekämpfung der Corona-Pandemie in Europa eingesetzt habe: "Gerade für Deutschland als Land in der Mitte Europas ist es wichtig, dass die Grenzen offen bleiben, dass es einen funktionierenden Wirtschaftskreislauf gibt und dass wir gemeinsam die Pandemie bekämpfen."

+++ Die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger unterstützt nach einer Umfrage den geplanten Teil-Lockdown in Deutschland im November oder wünscht sich sogar noch weitergehende Schritte, um die Pandemie einzudämmen. In einer Forsa-Erhebung für RTL und ntv befürworteten 50 Prozent die von Bund und Ländern beschlossenen strikten Maßnahmen. Weiteren 16 Prozent der 1014 Befragten reichen sie noch nicht aus. Genau einem Drittel dagegen gehen sie zu weit. Unter den Befürwortern dominieren demnach vor allem Rentner (69 Prozent) sowie Anhänger von SPD (71), Union (65) und Grünen (62). Unter den Gegnern sind Anhänger der AfD (65) und der FDP (55) sowie Ostdeutsche (43) stark vertreten.

Bund und Länder haben zur Eindämmung der Corona-Epidemie die Maßnahmen verschärft. Unter anderem sollen Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen geschlossen werden. Aber wie groß ist das Risiko tatsächlich, sich in einer gastronomischen Einrichtung zu infizieren?

+++ Die Kultusminister der Bundesländer haben verfügt, dass neben Theatern, Kinos und Konzertsälen nun auch Museen in den nächsten vier Wochen geschlossen bleiben. Das geht laut der Deutschen Presse-Agentur aus einem Beschluss hervor, den die Ressortchefs in einer Konferenzschaltung fassten. In der Vereinbarung von Bund und Ländern wurden die Museen bislang nicht explizit erwähnt.

+++ Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit fordert mehr Zurückhaltung bei der Beurteilung des besonderen schwedischen Wegs in der Corona-Krise. In Schweden seien keine Idioten am Werk, sagte Schmidt-Chanasit dem Deutschlandfunk. Er warnte vor einer intellektuellen Überheblichkeit und meinte, es wäre absolut falsch, aus Deutschland mit dem erhobenen Zeigefinger zu agieren. Schmidt-Chanasit betonte, in Schweden seien wie in jedem Land Probleme aufgetreten, auf die dann reagiert werde. Das sei normal in einer Pandemie, für die es keine Blaupause gebe.

Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit mahnt mehr Zurückhaltung bei der Beurteilung des schwedischen Weges in der Pandemie an. (privat)

+++ Der Deutsche Olympische Sportbund hat die Bundesländer aufgefordert, das Training der Topkaderathleten trotz des Teil-Lockdowns zu ermöglichen. Die Bundesländer sollten in ihren Verordnungen sicherstellen, dass für die deutschen Olympia-, Perspektiv- und Nachwuchskader Training und Wettkampf gewährleistet seien.

+++ Frauen und Mädchen leiden laut UN-Generalsekretär António Guterres besonders stark unter der Corona-Krise. In Lockdown-Situationen würden Frauen immer öfter zu Opfern geschlechtlich ausgerichteter Gewalt, erklärte Guterres vor dem UN-Sicherheitsrat am Donnerstag in New York. In einigen Ländern hätten Frauen zu Hause ein größeres Risiko, Gewalt zu erleiden, als in einem Krisengebiet.

+++ In einem Werbefilm der italienischen Region Lombardei fordert der Fußballer Zlatan Ibrahimovic die Zuschauer auf, die Corona-Schutzregeln einzuhalten. "Das Virus hat mich herausgefordert, und ich habe gewonnen, aber du bist kein Zlatan, fordere das Virus nicht heraus", sagt der Stürmer in dem Film, in dem er auf einem Mailänder Hochhaus steht. Ibrahimovic war selbst infiziert, hatte aber keine Symptome gezeigt.

+++ Der Mainzer Staatsrechtler Friedhelm Hufen hält die von den Regierungschefs von Bund und Ländern verabredeten harten Anti-Corona-Maßnahmen für klar verfassungswidrig. Die flächendeckende Schließung der Gastronomie sowie von Hotels und Kultureinrichtungen werde wahrscheinlich von Gerichten schnell wieder gekippt, sagte er in einem Interview mit den Zeitungen der Verlagsgruppe Rhein-Main, das als Video vorab im Internet veröffentlicht wurde. Statt ganze Branchen zum Stillstand zu bringen, müsse die Kontrolle von Verstößen im privaten Bereich verstärkt werden.

+++ Der Intendant der Württembergischen Staatstheater, Marc-Oliver Hendriks, kritisiert die neuen Corona-Auflagen, die Bund und Ländern beschlossen haben. Es gebe nur wenige öffentliche Orte, die so sicher seien wie Theater- und Konzertsäle, sagte Hendriks im Deutschlandfunk. Man habe die Sicherheit von Besuchern und Zuschauern stets im Blick gehabt und entsprechende Konzepte erarbeitet. Das gelte auch für Museen oder Kinos.

Die Kulturbranche kritisiert die Einschränkungen in der Corona-Pandemie, die im November einen Aufführungsstopp bedeuten. (Getty Images / Maja Hitij)

+++ In Spanien hat das Parlament den Corona-Notstand bis Mai 2021 verlängert. Die Abgeordneten nahmen in Madrid den Antrag der Regierung mit deutlicher Mehrheit an. Wegen der stark steigenden Infektionszahlen hatte Ministerpräsident Sánchez erst am Sonntag den sogenannten Alarmzustand - die dritthöchste Notstandsstufe - ausgerufen. Fast im ganzen Land wurde eine nächtliche Ausgangssperre verhängt.

+++ In Österreich hat die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus einen neuen Höchstwert erreicht. Binnen eines Tages wurden laut Innenministerium 4.453 neue Fälle verzeichnet. Unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl ist die Entwicklung damit deutlich schlechter als in Deutschland. Auch die Auslastung der Klinikbetten stieg deutlich an.

+++ Papst Franziskus schränkt angesichts der steigenden Corona-Zahlen seine Auftritte vor Gläubigen wieder stärker ein und überträgt seine Generalaudienz mittwochs nur noch per Livestream. Grund für die Einschränkung ist laut Vatikan der Fall eines positiv auf Corona getesteten Teilnehmers an der Generalaudienz mit Gläubigen vom 21. Oktober. Ab dem 4. November werde Franziskus seine wöchentliche Audienz nun aus der Bibliothek des Apostolischen Palastes übertragen.

+++ Im Zuge der Corona-Beschränkungen hat das niedersächsische Oberverwaltungsgericht die nächtliche Sperrstunde für Gastronomen und das Verbot für einen Außerhausverkauf von Alkohol vorläufig gekippt. Das Gericht in Lüneburg gab dem Eilantrag einer Gastwirtin aus Delmenhorst statt. In der Entscheidung heißt es, es sei nicht nachvollziehbar erklärt worden, warum gerade der Aufenthalt in Gastronomiebetrieben zwischen 23 Uhr und 6 Uhr sowie der ganztägige Außer-Haus-Verkauf alkoholischer Getränke ein erhöhtes Infektionsrisiko mit sich brächten.

+++ Das bayerische Kabinett hat die von Bund und Ländern vereinbarten Kontaktbeschränkungen für den Freistaat verschärft. Sie sollen nun auch für Privaträume gelten. Die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen hatten gestern Kontaktbeschränkungen lediglich für den Aufenthalt in der Öffentlichkeit empfohlen. Demnach dürfen sich ab Montag nur noch die Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes treffen dürfen, und zwar mit insgesamt maximal zehn Personen.

Wegen der stark steigenden Corona-Infektionszahlen erwägt Bayern wieder die Ausrufung des Katastrophenfalls.

+++ Nach dem Konjunktureinbruch wegen der Corona-Krise

im zweiten Quartal ist die US-Wirtschaft im dritten Vierteljahr stark gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs von Juli bis September aufs Jahr hochgerechnet um 33,1 Prozent, wie die US-Regierung in ihrer ersten Schätzung mitteilte.

+++ Bundesarbeitsminister Heil sieht Deutschland "vor einem ziemlich harten Winter". Manche würden "aufgrund dieser Situation ihre Arbeit verlieren", sagt der SPD-Politiker in Berlin. Wenn es aber gelinge, die Infektionskurve in den Griff zu bekommen und wenn im kommenden Jahr ein Impfstoff verfügbar sei, "dann haben wir nach wie vor die Chance auf eine Frühjahrsbelebung".

+++ Die Erlöse der nordamerikanischen Profi-Basketballliga NBA sind in der Saison 2019/20 angesichts der Corona-Krise um zehn Prozent gesunken. Sie betrugen nach Informationen des TV-Senders Espn 8,3 Milliarden US-Dollar. Wegen der fehlenden Ticketeinnahmen sei ein Rückgang von 800 Millionen Dollar zu verzeichnen, hieß es.

+++ Die Postboten der Deutschen Post werden in der Vorweihnachtszeit auch am Abend Pakete austragen. Das sagte Post-Vorstand Meyer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Hintergrund ist die große Menge an Sendungen in der Corona-Zeit.

+++ Intensivmediziner warnen vor Überlastung: "Es ist jetzt schon nachweislich schlimmer als im Frühjahr", sagt Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), der Deutschen Presse-Agentur. "In 14 Tagen haben wir die schweren Krankheitsfälle und unsere großen Zentren kommen unter Maximalbelastung." Kliniken müssten sich deshalb bereits jetzt fragen, bei welchen Patienten sie vereinbarte Operationen guten Gewissens verschieben könnten.

Das Infektionsgeschehen nimmt auch in Deutschland stark zu, viele Städte und Landkreise melden einen Inzidenzwert von mehr als 50 und teils weit über 100. Die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen hat zuletzt auch den Wert von 10.000 überschritten. Welche Aussagekraft haben diese Zahlen?

+++ Auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Linder übte Kritik am Vorgehen der Regierung. Die Freiheitseinschränkungen würden "ohne Öffentlichkeit und nur von Regierungsspitzen" getroffen. Man könne ja zu dem Entschluss kommen, dass Einschränkungen notwendig seien, sagt Lindner, doch sollte die "Debatte vor der Entscheidung stattfinden und der Ort der Debatte muss das Parlament sein".

+++ Der CSU-Landesgruppenchef im Deutschen Bundestag, Dobrindt, bezeichnete die Maßnahmen als gerechtfertigt. Es gebe eine emotionale Belastung durch die Einschränkungen, aber dem gegenüber stehe das Leben vieler Menschen.

+++ Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Göring-Eckardt, kritisierte die Bundesregierung. Sie habe während des Sommers "vergessen", dass es Corona gebe. Dies hätte Vertrauen gekostet und Existenzängste geschürt. Man sei auf den Herbst nicht vorbereitet gewesen. Zudem monierte sie, dass das Parlament erst nach den Beschlüssen debattiere.

+++ Die Linken-Fraktionsvorsitzende Ali erklärte, die Einkommenseinbußen für Menschen in Kurzarbeit mit niedrigem Einkommen seien existenzbedrohend. Diejenigen, die extrem hohe Einkommen hätten, sollten an den Kosten beteiligt werden.

+++ Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Brinkhaus, betonte, sie Menschen in der Gastronomie- und Verantaltungsbranche trügen für alle eine große Last. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens betreffend sagte er, wer den Freiheitsbegriff darauf reduziere, dass die Stärkeren ihre Freiheit ausleben könnten, der degradiere den Begriff zum Recht des Stärkeren.

+++ Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Mützenich, machte im Bundestag deutlich, dass seine Fraktion die Beschlüsse unterstützt. Befristete Maßnahmen seien dringend erforderlich und verhältnismäßig, sagte er. Man schaffe große finanzielle Auffanghilfen, die Balance wurde gewahrt.

Mützenich machte deutlich, dass die Zeit der Entscheidungen durch die Exekutive noch nicht vorbei sei. Allerdings müsse man die Erfahrungen aus der Pandemie auch in Gesetze konkretisieren, unter anderem brauche es Zustimmungsvorbehalte im Parlament. Zudem sei eine föderale Machtbegrenzung wichtig, föderales Durchregieren sei keine Alternative.

+++ AfD-Fraktionsvorsitzende Gauland sagte im Bundestag, man müsse Risikogruppen schützen - unter anderem schlug er gesonderte Einkaufszeiten vor. Er kritisierte auch, dass zu wenig über mögliche Folgeschäden durch die Maßnahmen geredet werde. Der Preis, der durch die nun beschlossenen Maßnahmen entstehe, sei zu hoch. Zudem zahlten jene den Preis, die alles richtiggemacht hätten, etwa Restaurantbetreiber oder der deutsche Mittelstand.

Gauland sagte, man werde von einer Art Kriegskabinett regiert. Der Souverän des Landes sei aber das deutsche Volk, repräsentiert durch den Bundestag. Nur dieser habe über Grundrechtseinschränkungen zu entscheiden, forderte er. Eine "Coronadiaktatur auf Widerruf" sei keine Lösung.

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat die gestern beschlossenen Anti-Corona-Maßnahmen als geeignet, erforderlich und verhältnismäßig bezeichnet. In einer Regierungserklärung im Bundestag sagte sie, Deutschland befinde sich in einer dramatischen Lage. Merkel betonte die Bedeutung einer massiven Beschränkung der Kontakte. Eine komplette Abschottung der Risikogruppen könne keine Alternative sein, zumal es auch bei jungen und bislang gesunden Menschen schwere Covid-Krankheitsverläufe gebe.

Bundestag (dpa)

Die Kanzlerin führte weiter aus, dass sie den Frust in den von Schließungen betroffenen Branchen verstehe, es dafür aber einen finanziellen Ausgleich geben werde. Überragende Bedeutung habe die Bildung und Betreuung der Kinder. Die Regierungserklärung wurde immer wieder von zahlreichen, teils empörten Zwischenrufen unterbrochen. Zusammen mit den Bundesländern war gestern vereinbart worden, vor allem im Freizeitbereich die Kontakte deutlich zu reduzieren. Dazu werden ab der kommenden Woche für einen Monat Einrichtungen wie Theater, Kinos, Sportstätten und Schwimmbäder geschlossen, aber auch alle Restaurants und Bars. In Hotels darf es keine touristischen Übernachtungen geben. Die Branchen warnten vor massiven Umsatzverlusten und drohenden Insolvenzen.

Harte Worte fand die Kanzlerin für Covid-19-Leugner: "Lüge, Desinformationen und auch Hass beschädigen nicht nur die demokratische Debatte, sondern auch den Kampf gegen das Virus." Unterschiede zwischen Wahr und Unwahr dürften nicht verwischen. Vom Bezug zu Fakten und Informationen hingen derzeit Menschenleben ab, sagte Merkel und dankte der Wissenschaft, Medizin und dem öffentlichen Gesundheitsdienst für den unerlässlichen Einsatz in der Pandemie.

+++ Trotz der weitreichenden Einschränkungen will die Bundesregierung anders als im Frühjahr die Grenzen diesmal nicht schließen. "Wir müssen alles tun, um Grenzschließungen auch weiterhin zu vermeiden", sagt Bundeswirtschaftsminister Altmaier der "Wirtschaftswoche". Der Europäische Binnenmarkt setze voraus, dass Lieferketten auch in Pandemiezeiten funktionierten, sagt der CDU-Politiker. Diesbezüglich habe man aus dem ersten Shutdown gelernt.

+++ Kanzleramtschef Braun hat die beschlossenen Anti-Corona-Maßnahmen verteidigt. Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, die neuen Beschränkungen seien notwendig und verhältnismäßig. Trotz bestehender Hygienemaßnahmen habe man derzeit ein enormes Wachstum bei den Ansteckungszahlen. Braun betonte, dass man bei den Beschränkungen priorisieren müsse und deshalb Schulen, Kitas, aber auch das Handwerk und der Einzelhandel offen blieben. Es sei am verhältnismäßigsten, auf die Freizeitaktivitäten zu verzichten. Zudem bekämen betroffene Firmen bis zu 75 Prozent ihres Umsatzausfalls ersetzt.

+++ Der Teil-Lockdown ab kommender Woche in Deutschland stößt in der Hotel- und Gastronomie-Branche auf Unverständnis. Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes "Die Familienunternehmer", von der Hagen, sagte, viele schwankten zwischen Wut und Verzweiflung. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband warnte, Zehntausenden Unternehmen drohe die Insolvenz.

Die Gastronomie wird von den Maßnahmen hart getroffen. (Getty/Maja Hitij)

+++ Mit einer Regierungserklärung im Bundestag will Bundeskanzlerin Merkel heute die zusätzlichen Corona-Maßnahmen erläutern. Vorgesehen ist im Anschluss an ihre Ausführungen eine eineinhalbstündige Debatte. Zuletzt waren Forderungen lauter geworden, die Diskussion über Einschränkungen des öffentlichen Lebens in der Corona-Pandemie nicht nur auf der Ebene der Regierungschefs, sondern auch im Parlament zu führen.

Merkel hatte gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder gestern weit reichende Maßnahmen beschlossen, die ab dem kommenden Montag in Kraft treten sollen: Maximal zehn Menschen aus höchstens zwei Haushalten dürfen zusammentreffen, die Gastronomie darf nur noch Lieferung und Außer-Haus-Verkauf anbieten und Kneipen, Bars, Cafes sowie Kino, Theater und Konzerthäuser müssen schließen.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut 16.774 neue Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet. Das ist ein neuer Höchststand. Am Vortag lag der Wert bei 14.964 und vor einer Woche bei 11.287. Neu registriert wurden zudem 89 Todesfälle. Die Zahl der Menschen in der Bundesrepublik, deren Tod mit Covid-19 in Verbindung steht, stieg damit auf 10.272.

Als hoffnungsvollstes Mittel gegen Sars-CoV-2 und die von dem Virus ausgelöste Erkrankung Covid-19 gilt ein Impfstoff. Weltweit wird daran geforscht, auch von deutschen Firmen. Schon bald werden erste Ergebnisse der wichtigen Phase-III-Studien erwartet.

+++ Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut, Mertens, rechnet erst für 2022 mit einer umfassenden Impfung der Bevölkerung gegen das Corona-Virus. Auch wenn es bald Impfstoffe gebe, werde die Impfung der gesamten Bevölkerung Ende 2021 seines Erachtens noch nicht abgeschlossen sein, sagt der Virologe den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wenn man rein rechnerisch etwa pro Tag 100.000 Menschen impfen könnte - was bereits eine Herausforderung sei - würde es 150 Tage dauern, um 15 Millionen Menschen zu impfen, erklärte Mertens. Auch werde es seiner Ansicht nach längere Zeit dauern, bis durch die Impfung eine spürbare Veränderung des Infektionsgeschehens deutlich werde.

Mittwoch, 28. Oktober

+++ Frankreichs Präsident Macron hat einen neuen Lockdown für sein Land angekündigt. Ab Freitag sollen unter anderem Bars und Gaststätten geschlossen bleiben, erklärte Macron in einer Rede an die Nation. Die Bürgerinnen und Bürger müssten zu Hause bleiben. Ausgenommen davon seien Einkäufe von Lebensmitteln und Arztbesuche. Wenn irgend möglich solle auch von zu Hause aus gearbeitet werden, Universitäten sollten auf Online-Betrieb umstellen. Anders als beim ersten Lockdown im März blieben die Schulen aber geöffnet. Die Maßnahmen sollen vorerst bis zum 1. Dezember gelten.

Das Virus breite sich mit einer Geschwindigkeit aus, die nicht einmal die pessimistischsten Prognosen vorhergesagt hätten, sagte Macron. Innerhalb eines Tages seien zuletzt mehr als 36.400 neue Infektionen gemeldet worden. Frankreich befinde sich in derselben Situation wie die Nachbarländer, überrannt von einer zweiten Welle, die härter und tödlicher sein werde als die erste.

+++ Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) nennt die Beschlüsse zur Eindämmung der steigenden Corona-Neuinfektionen "bitter". Das Verbot aller touristischen Übernachtungen komme einer faktischen Schließung gleich, erklärt Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges. "Viele Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand, die Verzweiflung wächst." Die angekündigten Hilfen müssten schnell und unbürokratisch bereitgestellt werden.

+++ Die Diakonie ruft dazu auf, Pflegebedürftige vor einer Isolation wie beim ersten Lockdown zu schützen. "Die Pflegeeinrichtungen müssen bei der Erarbeitung individueller Schutzkonzepte unterstützt werden", erklärt Diakonie-Präsident Ulrich Lilie. "Denn wir müssen eine erneute Isolation pflegebedürftiger Menschen unbedingt verhindern - und sie trotzdem gut schützen." Zudem müssten die Kommunen Konzepte vorlegen, wie Wohnungslose untergebracht und mit dem Notwendigsten versorgt werden können.

+++ Zur Eindämmung der steigenden Corona-Neuinfektionen haben Bund und Länder eine Reihe von neuen Einschränkungen vereinbart. Nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder sagte Bundeskanzlerin Merkel, eine akute bundesweite Gesundheitsnotlage müsse vermieden werden. Es seien harte Auflagen nötig, um die Zahl der Kontakte wieder zu senken. Die zwischen Bund und Ländern getroffene Vereinbarung sieht vor, dass sich ab Montag nur noch Angehörige zweier Haushalte zu maximal zehn Personen treffen. Freizeiteinrichtungen und Gastronomiebetriebe müssen vorübergehend schließen. Hotels dürfen keine Touristen mehr beherbergen. Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoostudios müssen ebenfalls geschlossen bleiben. In Geschäften des Einzelhandels ist nur noch ein Kunde pro zehn Quadratmeter erlaubt. Der Amateursport wird eingestellt. Im Profisport, darunter in der Fußball-Bundesliga, sind keine Zuschauer mehr erlaubt. Dagegen bleiben Schulen und Kindergärten geöffnet. Menschen aus der Risikogruppe sollen besser geschützt werden. Dafür sollen die verfügbaren Corona-Schnelltests prioritär in diesem Bereich eingesetzt werden.

Alle Maßnahmen sollen bundesweit und bis Ende des Monats gelten. In zwei Wochen wird die Lage geprüft, um gegebenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) (picture alliance - dpa)

+++ Angesichts der steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen in Europa will die EU-Kommission die Mitgliedstaaten bei der Anschaffung von Schnelltests unterstützen. Wie die Behörde mitteilte, stellt sie dafür 100 Millionen Euro zur Verfügung. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen appellierte vor den morgigen Beratungen an die Staats- und Regierungschefs, im Kampf gegen die Pandemie enger zusammenzuarbeiten. Sie verwies dabei auch auf die Vorbereitung von Impf-Kampagnen und gemeinsame Regelungen für den Reiseverkehr. Auch der Güterverkehr zwischen den Ländern soll trotz der hohen Zahlen weiter gesichert sein. Die Kommission fordert zudem alle EU-Staaten auf, kompatible Corona-Warn-Apps einzuführen und für die Nutzung zu werben. Es brauche bessere Strategien zur Entdeckung und Rückverfolgung von Corona-Infektionen. Bis Mitte November sollen die Regierungen ihre jeweiligen Teststrategien nach Brüssel melden.

+++ Schweden verzeichnet Höchststand bei Corona-Neuinfektionen. Das Land registrierte innerhalb von 24 Stunden mehr als 2000 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Am Mittwoch kamen in der Datenbank der Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten insgesamt 2128 bestätigte Corona-Fälle hinzu - der höchste Tageswertseit Beginn der Pandemie. Schweden ist in der Corona-Krise einen viel beachteten Sonderweg gegangen. Die erlassenen Maßnahmen waren weniger strikt als etwa in Deutschland. Regierung und Behörden setzten vor allem auf eindringliche Empfehlungen und die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger.

+++ Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat Unternehmen im Falle neuer Beschränkungen in der Corona-Krise finanzielle Unterstützung zugesagt. Altmaier sagte im Bundestag, bei einem möglichen Lockdown wären dann zusätzliche Hilfen notwendig, die schnell und unbürokratisch fließen sollten. Viele Betriebe stünden am Rande der Existenz. Nach Informationen des Deutschlandfunks sollen kleine und mittlere Unternehmen, die während eines sogenannten Lockdowns schließen müssen, für diesen Zeitraum 75 Prozent des entgangenen Umsatzes erstattet bekommen. Bei größeren Firmen sollen es 70 Prozent sein. Vorgesehen sind dafür bis zu zehn Milliarden Euro. Neue Schulden müssen dafür nicht aufgenommen werden, da bereits im letzten Nachtragshaushalt entsprechende Rücklagen gebildet wurden.

+++ Die Bundesregierung setzt die Reisewarnung für die ganze Türkei wegen der Corona-Pandemie zum 9. November wieder in Kraft. Die bisher bestehende Ausnahmeregelung für die Touristenregionen Aydin, Izmir, Mugla und Antalya am Mittelmeer würden nur noch bis zum 8. November gelten, teilte das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen für die Türkei im Internet mit.

Das Auswärtige Amt hat Reisewarnungen für zahlreiche Regionen in Europa ausgesprochen, die regelmäßig aktualisiert werden. Dabei orientiert es sich an der Einschätzung des Robert Koch-Instituts, das in diesen Regionen die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus für besonders hoch hält. Wir haben die wichtigsten Informationen zu den Risikogebieten zusammengestellt und erklären, was das aktuell für das Reisen bedeutet.

+++ Vor dem Hintergrund drohender Verschärfungen in der Corona-Pandemie sind in Berlin Gastronomen, Eventveranstalter und Vertreter der Tourismusbranche auf die Straße gegangen. Aufgerufen hatten das Aktionsbündnis #AlarmstufeRot sowie der Hotel- und Gaststättenverband und Verbände der Tourismuswirtschaft. Viele Betriebe sehen wegen der Pandemie und den Einschränkungen ihre Existenz bedroht. Die Demonstrationsteilnehmer forderten deshalb unter anderem mehr und gezieltere finanzielle Unterstützung.

+++ In Italien gehen die Proteste gegen die seit Anfang der Woche verschärften Corona-Schutzmaßnahmen weiter. In vielen Städten gingen Unternehmer und Beschäftigte aus Restaurants, Bars und anderen Lokalen auf die Straße - etwa in Mailand, Triest, Florenz und Neapel. Sie befürchten Insolvenzen und Arbeitsplatzverluste. Die Lokale hätten massiv in den Corona-Schutz für Gäste investiert, argumentieren Kritiker der Corona-Maßnahmen. Sie seien nicht Schuld am Anstieg der Neuinfektionen mit dem Virus. In den vergangenen Tagen war es bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen.

+++ Die Webseite des Robert Koch-Instituts ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Kriminelle hätten am vergangenen Donnerstag einen sogenannten DDoS-Angriff (Distributed Denial of Service) gestartet und die Seite zeitweise lahmgelegt. Das teilte das Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) mit und bestätigte damit einen Bericht des Magazins "Der Spiegel". Bei DDoS-Angriffen wird der Server mit einer Flut sinnloser Anfragen konfrontiert. Wer die Angreifer waren, wird laut ITZBund untersucht. Das sogenannte Dashboard des RKI, auf dem die täglich registrierten Corona-Neuinfektionen verzeichnet werden, war den Angaben zufolge nicht betroffen.

+++ Wer ohne Notwendigkeit in ein Corona-Risikogebiet reist und nach der Rückkehr in Quarantäne muss, soll dafür künftig keinen Verdienstausfall mehr bekommen. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den das Bundeskabinett gebilligt hat. Bislang steht jedem, der wegen einer angeordneten Quarantäne nicht zur Arbeit kann, eine Entschädigung zu. Nach Aufenthalt in Risikogebieten kann eine digitale Einreiseanmeldung verordnet werden, um besser nachvollziehen zu können, ob die Quarantäne eingehalten wird. Mit der Vorlage wird zudem die im Bevölkerungsschutzgesetz im März geschaffene Entschädigungsregelung für Eltern fortgeführt. Wird ein Kind unter Quarantäne gestellt wird, haben die betreuenden Eltern Anspruch auf eine Entschädigungszahlung.

+++ In Italien will die Mitte-Links-Regierung mit einem Nothilfe-Paket von über fünf Milliarden Euro die Folgen der jüngsten Corona-Beschränkungen abfedern. Viele Gelder würden schon ab November ausgezahlt, sagte Finanzminister Gualtieri - unter anderem an Unternehmen und Beschäftigte in Tourismus, Gastronomie und Kultur. In Italien wurden gestern fast 22.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert, die höchste Zahl bislang.

+++ Beim Robert Koch-Institut ist erneut ein Problem bei der Datenübermittlung aufgetreten. Erst gegen acht Uhr fand eine Aktualisierung der Corona-Zahlen statt. Seitdem werden 14.964 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Bestätigt wurden außerdem 85 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl steigt damit auf 10.183. Die Grafiken auf dem RKI-Dashboard sind wegen "Verzögerungen bei der Datenaktualisierung" teilweise noch nicht aktuell.

Wir haben aufgeschlüsselt, was die Neuinfektionen für die kommenden Wochen bedeuten.

+++ Deutschland offenbar vor dem Teil-Lockdown. Bundeskanzlerin Merkel berät heute mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Coronavirus-Pandemie. Medienberichten zufolge wollen sie den Aufenthalt in der Öffentlichkeit beschränken, Gastronomiebetriebe, Sport- und Freizeitbetriebe schließen, touristische Übernachtungsangebote verbieten. Die Maßnahmen würden zunächst bis Ende des Monats gelten, heißt es in einer Beschlussvorlage. Hier geht zu unserer Nachrichtenmeldung mit weitere Informationen.

+++ Aus der Pflegebranche kommt Kritik an Regeln für die Verwendung der Covid-19-Antigen-Schnelltests in Pflegeheimen. Eine regelmäßige Testung von Heimbewohnern, Personal und Besuchern, um Corona-Ausbrüche auch ohne Besuchsverbote zu verhindern, sei personell nicht leistbar, sagte der Vizepräsident des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe, Werner, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er befürchtet angesischts überforderter Gesundheitsämter eine "Lastenverteilung zum Nachteil der Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen".

+++ Die Corona-Pandemie hat die Fahrgastzahlen in Bussen und Bahnen in Deutschland einbrechen lassen. Von April bis Juni waren nach Angaben des Statistischen Bundesamts drei Viertel weniger Personen im Fernverkehr unterwegs als im gleichen Zeitraum des Vorjahrs. Der Bahn-Fernverkehr brach um 71 Prozent ein, der Linienverkehr mit Fernbussen kam mit einem Minus von 96 Prozent fast zum Erliegen. Den Eisenbahn-Nahverkehr nutzten nach vorläufigen Ergebnissen 59 Prozent weniger Menschen. Vorläufige Zahlen zeigen für den Liniennahverkehr mit Bussen mindestens ein Minus von 36 Prozent und für Straßenbahnen von mindestens 41 Prozent.

+++ Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat weitere Finanzhilfen für Soloselbstständige im Kulturbereich in Aussicht gestellt. Die bisherigen Corona-Soforthilfen von bis zu 15.000 Euro für Solo-Selbstständige seien nur für Kosten wie etwas ein Büro vorgesehen, sagte der CDU-Politiker im ARD-Fernsehen. Das helfe aber etwa dem Musiker weniger, der zu Hause im Wohnzimmerschrank seine Trompete aufbewahre. Die Bundesregierung werde daher in den nächsten Wochen auch über eine weitere Unterstützung solcher Kulturschaffender reden. Eine Pleitewelle und damit tiefgreifende Veränderung der Kulturlandschaft infolge der Pandemie solle verhindert werden, betonte Altmaier.

+++ Nach einem Corona-Ausbruch in Nordwestchina haben die Behörden in der Stadt Kashgar innerhalb von vier Tagen 4,7 Millionen Einwohner auf eine mögliche Infektion mit dem Virus getestet. Bei 183 Menschen sei der Erreger nachgewiesen worden, berichtete das Gesundheitsamt der autonomen Region Xinjiang. 161 von ihnen hatten keine Symptome. Der Ausbruch wird auf eine Fabrik zurückgeführt, ohne dass Details bekannt wurden.

+++ Der Deutsche Städtetag dringt auf die Durchsetzung bundeseinheitlicher Verschärfungen der Corona-Regeln. Alle Bundesländer müssten die gleichen Maßnahmen ergreifen, fordert Jung. Dann blickten die Menschen besser durch und man habe nicht dauernd die öffentliche Debatte über einen Flickenteppich.

+++ Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) warnt vor einem Kahlschlag in der Branche, wenn es zu erneuten massiven Einschränkungen für Hotels und Gaststätten käme. "Hotels, Gaststätten und auch Bars sind die mit am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Unternehmen und dürfen nicht geopfert werden", sagt der NGG-Vorsitzende Zeitler dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es gehe um Arbeitsplätze, die unwiederbringlich verloren wären. Das Gastgewerbe sei nach bisherigen Erkenntnissen, wenn Hygienestandards eingehalten würden, kein Infektionsherd wie etwa private Feiern, sagte er.

+++ Frankreich und Spanien haben den höchsten Anstieg an Corona-Toten binnen eines Tages seit April registriert. In Paris wurde die Zahl von 523 Menschen gemeldet, die an oder mit dem Erreger gestorben sind. Das sind grob doppelt so viele wie am Vortag. Für den Abend wurde eine Fernsehansprache von Präsident Macron angekündigt. Medienberichten zufolge wird ein einmonatiger Lockdown erwogen, der allerdings weniger strikt ausfallen soll als im Frühjahr. In Spanien meldeten die Behörden 267 Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2. Die höchsten Werte in Spanien waren Ende März und Anfang April mit mehr als 900 Toten innerhalb eines Tages registriert worden. Am Wochenende hatte Spanien den nationalen Notstand ausgerufen und praktisch über das ganze Land eine nächtliche Ausgangssperre verhängt.

+++ Tschechien hat erstmals eine nächtliche Ausgangssperre eingeführt. Zum Start galt sie in der Nacht zu heute zunächst nur von Mitternacht bis 04.59 Uh. Künftig gilt sie jeweils zwischen 21 Uhr und 4.59 Uhr. Die Regierung in Prag begründete den Schritt damit, dass private Feiern und Treffen verhindert werden sollen. Ausnahmen gelten unter anderem für das Gassigehen mit dem Hund in einem Umkreis von 500 Metern um den Wohnort.

Dienstag, 27. Oktober

+++ Angesichts der steigenden Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus empfiehlt der Virologe Christian Drosten Politik und Gesellschaft, über einen "Mini-Lockdown" nachzudenken. "Wenn die Belastung zu groß ist, muss man eine Pause einlegen", sagte der Leiter der Virologie an der Berliner Charité im NDR-Podcast "Das Coronavirus-Update". Mit einem "Mini-Lockdown" ist nach Angaben des Senders eine mit Vorlauf angekündigte und zeitlich befristete Maßnahme gemeint.

In Wales, Nordirland und Schottland ist dieser Schritt laut Norddeutschem Rundfunk bereits erfolgt. Forscher der London School of Medicine empfehlen demnach, ein "Mini-Lockdown" sollte mindestens zwei Wochen dauern. Drosten halte drei Wochen aber für noch wirkungsvoller.

Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten beraten morgen über Schritte zur Eindämmung der Pandemie. Im Vorfeld kamen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zahlreiche Vorschläge und Forderungen.

+++ Frankreich hat 33.417 neue Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Virus gestorben sind, stieg den Angaben zufolge um 523. Das ist der höchste Anstieg seit Ende April. Für Mittwochabend ist eine Fernsehansprache von Präsident Macron angekündigt, in der er neue Einschränkungen verkünden will. Im Gespräch ist eine Ausweitung der nächtlichen Ausgangssperre. Premierminister Castex sagte, neue Maßnahmen seien unumgänglich.

Am Wochenende hatte die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Frankreich erstmals die Schwelle von 50.000 überschritten. Mehr als die Hälfte der Betten auf französischen Intensivstationen ist mit Corona-Patienten belegt, in Paris sind es sogar rund 70 Prozent.

+++ Die spanische Regierung setzt bei der Bekämpfung der Corona-Folgen auf höhere Steuern für Reiche und mehr Geld für soziale Aufgaben. Ministerpräsident Sánchez und sein Koalitionspartner, Vizeregierungschef Iglesias, kündigten höhere Abgaben für große Wirtschaftsunternehmen sowie für Besserverdienende ab 200.000 Euro Jahreseinkommen und Vermögen ab einem Wert von zehn Millionen Euro an.

Wie aus dem Haushaltsentwurf der linksgerichteten Regierung hervorgeht, sollen auf diese Weise die erhöhten öffentlichen Ausgaben für Gesundheit und für die Stabilisierung der Wirtschaft gedeckt werden. Auch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf zuckerhaltige Getränke ist vorgesehen.

+++ Bei einem landesweiten Streik haben hunderttausende Ärzte in Spanien bessere Arbeitsbedingungen und mehr Anerkennung gefordert. Nach Angaben des staatlichen Ärztegewerkschaftsbunds CESM nahmen rund 85 Prozent der insgesamt 267.000 Ärzte daran teil. Die meisten Ärzte legten laut Nachrichtenagentur AFP jedoch nur symbolisch ihre Arbeit nieder und behandelten ihre Patienten weiter.

+++ In Schleswig-Holstein wurde der Spielbetrieb etwa im Amateurfußball verboten. Ministerpräsident Günther erklärte, in den nächsten drei Wochen dürften sich nur noch 10 Personen im Freien treffen. Das gelte auch für den Sport.

Nach einem Beschluss des Berliner Senats dürfen an Messen, Tagungen oder Sportveranstaltungen in Innenräumen nur noch maximal 300 Menschen zusammenkommen statt bisher 1.000, draußen nur noch 500 statt bisher 5.000 Menschen.

Die Stadt Köln verhängte für den traditionellen Karnevalsauftakt am 11.11. ein Alkoholkonsum- und -verkaufsverbot. Oberbürgermeisterin Reker appellierte an alle, an diesem Tag zu Hause zu bleiben.

+++ Die tschechische Minderheitsregierung will den seit Anfang Oktober geltenden Notstand um einen Monat bis zum 3. Dezember verlängern. Ministerpräsident Andrej Babis von der populistischen Partei ANO kündigte an, er werde dies im Parlament beantragen, um Gesundheit und Leben der Bürger zu schützen.

Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis bei der Besichtigung eines Feldkrankenhauses in Prag, in dem Covid-19-Patienten behandelt werden sollen. (dpa/CTK/Michal Krumphanzl)

Der Ausnahmezustand ermöglicht es der Regierung, die Bürgerrechte einzuschränken und Krisenmaßnahmen ohne Zustimmung des Parlaments zu treffen. In Tschechien haben sich nach Angaben der EU-Gesundheitsagentur ECDC binnen 14 Tagen knapp 1380 Menschen je 100.000 Einwohner angesteckt. Das war nach Belgien der zweithöchste Wert in der EU.

+++ Der polnische Ministerpräsident Morawiecki fordert ein Ende der Massenproteste gegen das verschärfte Abtreibungsrecht. Der PiS-Politiker verwies dabei auf die Corona-Pandemie. Die Demonstrantinnen und Demonstranten würden die massiven Risiken missachten, die vom Wiedererstarken der Seuche ausgingen.

+++ Die Labore in Deutschland haben erneut gefordert, die Zahl der Corona-Tests auf das Notwendige zu beschränken. Es mangele bereits an Material, aber auch Mitarbeiter seien knapp, erklärte der Vorsitzende des Verbands der Medzin-Labore, Müller, in Berlin. Bei der unnötigen Testung von Reiserückkehrern im Sommer seien mindestens 100.000 Tests "verballert" worden – bei einer Positivrate von 0,3 Prozent. Die fehlten jetzt. Hinzu kämen im Herbst auch noch die Influenza-Proben, die die Labore zu bewältigen hätten. Getestet werden sollten deshalb nur Menschen, die die Corona-Tests vordringlich brauchten, so Müller.

Röhrchen für Corona-Tests stehen in einem Labor. (picture alliance/dpa/Hendrik Schmidt)

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat den Pflegekräften für ihren Einsatz in der Corona-Pandemie gedankt. Sie sei sich bewusst, dass man ihnen viel zugemutet habe, sagte Merkel bei einem Treffen mit Vertretern der Konzertierten Aktion Pflege im Kanzleramt. Mit Blick auf die Schutzkonzepte gegen die Pandemie betonte Merkel, dass keine Gruppe ausgegrenzt werden dürfe. Ziel sei es, Kranke und Pflegebedürftige sowie Menschen mit Behinderungen bestmöglich zu schützen, ohne sie aus dem gesellschaftlichen Leben auszuschließen. Hier zeige sich, wie solidarisch und menschlich eine Gesellschaft sei.

+++ Das bayerische Landeskabinett hat sich auf weitere Finanzhilfen für die Kulturbranche in Corona-Zeiten verständigt. So sollen etwa Solo-Selbstständige von Oktober bis Ende des Jahres als Ersatz für entfallenden Unternehmerlohn mit bis zu 1.180 Euro im Monat unterstützt werden. Bis Mitte des kommenden Jahres verlängert werden demnach Hilfen für Kinos, Laienmusik und Spielstätten. Das Programm für letztere wurde dahingehend erweitert, dass auch Kulturveranstalter ohne eigene Spielstätte Anträge stellen dürfen.

+++ Der Immunschutz gegen eine erneute Coronavirus-Infektion nimmt laut einer Studie aus Großbritannien schneller ab als vermutet. Forscher des Imperial College in London haben Menschen untersucht, die sich im März beziehungsweise April mit dem Coronavirus infiziert hatten und bei denen schon wenig später keine Antikörper im Blut mehr nachweisbar waren. Der Antikörperspiegel fiel demnach von 6,6 Prozent Ende Juni auf 4,4 Prozent im September. Das deute darauf hin, dass einmal infizierte Menschen nicht mehr ausreichend vor einer zweiten Ansteckung geschützt seien. Auch wer positiv auf Antikörper getestet sei, sollte daher einen Mund-Nasen-Schutz tragen, forderte der Leiter der Studie, Paul Elliott.

Auch in anderen Studien war auf den schnellen Rückgang der Antikörper im Blut hingewiesen worden. Antikörper gelten bei den meisten Virusinfektionen als der wichtigste Faktor für Immunität.

+++ FIFA-Präsident Gianni Infantino ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Fußball-Weltverband am Dienstag mit. Der 50-Jährige weise "leichte Symptome" auf und habe sich sofort in Selbstisolierung begeben. Der Schweizer werde für "mindestens zehn Tage" in Quarantäne verbleiben.

+++ In Deutschland sind deutlich mehr Pakete im Umlauf als vor der Corona-Pandemie. Das geht aus einer Marktanalyse für den Bundesverband Paket und Expresslogistik hervor. Die Paketsendungen nahmen demnach im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,9 Prozent zu. Für die Weihnachtszeit rechnet der Verband noch einmal mit einem Verdopplung der Zuwächse bei den Paketsendungen für private Haushalte.

Ein DHL-Mitarbeiter mit Mund-Nase-Schutz liefert in Stuttgart Pakete aus. (imago/Arnulf Hettrich)

+++ Bundeswirtschaftsminister Altmaier rechnet Ende der Woche mit 20.000 Corona-Neuinfektionen pro Tag in Deutschland. Altmaier sagte bei einem Deutsch-Französischen Wirtschaftstag, man habe es mit einem exponentiellen Wachstum zu tun. Der CDU-Politiker forderte konkrete Maßnahmen, um die Ausbreitung einzudämmen.

+++ EU-Kommissionsvizepräsident Schinas ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und hat sich in Selbstisolation begeben. Das teilte der 58-Jährige auf Twitter mit.

Ein Kommissionssprecher erklärte, Schinas' positiver Test werde absehbar keine Auswirkungen auf das übrige Kollegium haben, da bei allen Kontakten und Sitzungen strenge Vorsichtsmaßnahmen gültig seien.

+++ Papst Franziskus wird die diesjährigen Weihnachtsfeierlichkeiten ohne Gläubige abhalten. Das vatikanische Staatssekretariat habe die beim Heiligen Stuhl akkreditierten Botschaften darüber in einer Verbalnote informiert, verlautete aus diplomatischen Kreisen in Rom. Das Kirchenoberhaupt wird die Liturgien der Weihnachtszeit demnach "in privater Form" feiern. Die dabei übliche Anwesenheit des diplomatischen Corps ist nicht vorgesehen.

+++ Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 11.409 neue Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet. Am Dienstag vor einer Woche hatte die Zahl bei 6.868 gelegen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg im Vergleich zu den Angaben von gestern um 42 auf 10.098. Die Reproduktionszahl lag in Deutschland laut RKI-Bericht bei 1,37. Das bedeutet, dass zehn Infizierte knapp 14 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet ein etwa zehn Tage altes Infektionsgeschehen ab.

+++ Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen in Deutschland wird weiter über stärkere Einschränkungen diskutiert. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Strobl sprach sich für einen kurzzeitigen Lockdown aus. Der baden-württembergische Innenminister sagte dem Nachrichtenportal "ThePioneer", wenn die Zahlen sich weiter so entwickelten, müsse man auch mal für eine Woche "alles dicht machen". Bundeskanzlerin Merkel wird morgen mit den Ministerpräsidenten über weitere Schritte beraten. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, regt sie an, Bars und Restaurants zu schließen und Sperrstunden einzurichten. Der Ökonom Straubhaar warnte dagegen vor einem erneuten bundesweiten Lockdown. Anstatt in Hysterie zu verfallen, solle man die Zahlen in Kauf nehmen und prüfen, wo man mit vergleichsweise geringen Maßnahmen hohe Wirkung erzielen könne, . Die Gesellschaft müsse lernen, mit dem Virus zu leben, damit die Wirtschaft überleben könne.

+++ In der Slowakei soll die gesamte Bevölkerung auf das Coronavirus getestet werden. Die Regierung hat dafür die beiden kommenden Wochenenden eingeplant. Der nationale Corona-Krisenstab habe den Plan abgesegnet, nachdem eine Pilotphase am vergangenen Wochenende erfolgreich verlaufen sei, teilte Regierungschef Matovic mit. In den beiden nächsten Phasen sollen binnen vier Tagen, jeweils samstags und sonntags, alle über zehn Jahre alten Einwohner einem Antigen-Schnelltest unterzogen werden - insgesamt knapp fünf Millionen Menschen.

+++ Angesichts der steigenden Zahl an Corona-Infektionen in Russland werden die Auflagen verschärft. Wie die Nachrichtenagentur Ria berichtet, ordnete die Verbraucherschutz-Behörde eine Sperrstunde für Restaurants und Bars an. Die Lokale müssten von 23 Uhr in der Nacht bis sechs Uhr in der Früh geschlossen bleiben. Innerhalb eines Tages registrierten die Behörden zuletzt 16.550 neue Infektionen, mehr als 4.300 davon allein in der Hauptstadt Moskau.

+++ Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Westerfellhaus, rät Familien wegen der Corona-Pandemie dazu, in diesem Jahr Weihnachten im Schichtsystem zu feiern. Das Weihnachtsfest müsse möglichst entzerrt werden, um die Gefahr von Ansteckungen möglichst gering zu halten, sagte er der "Bild-Zeitung". Er rate daher dazu, lieber mit weniger Menschen und dafür doppelt zu feiern. Es könnten unterschiedliche Haushalte an unterschiedlichen Tagen Weihnachten miteinander verbringen. Auch mit Blick auf die Pflegeheime empfahl Westerfellhaus gestaffelte Treffen. Er könne heute aber nicht sagen, ob Besuche an Weihnachten in allen Pflegeeinrichtungen möglich seien.

Corona setzt auch Halloween und Martinsumzügen zu - ein Überblick.

+++ Die weltweit steigenden Infektionszahlen bereiten der deutschen Exportwirtschaft zunehmend Sorgen. Die Exporterwartungen der Industrie fielen im Oktober um 3,7 auf 6,6 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte. Besonders die Corona-Lage bei wichtigen Handelspartnern wie Frankreich, Italien und Spanien schüre die Angst vor einer nachlassenden Nachfrage.

+++ Fast zwei Drittel der Deutschen rechnen damit, dass es wegen der dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen wieder zu Schließungen von Geschäften, Restaurants oder Schulen kommen wird. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sagten 63 Prozent, dass sie einen solchen Lockdown erwarten. Nur 23 Prozent glauben nicht daran, 13 Prozent machten keine Angaben. Unter einem Lockdown versteht man weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens.

Genügend Intensivbetten scheint es in Deutschland zu geben, aber das Personal könnte knapp werden. (picture alliance / ANP / Marco de Swart)

+++ Intensivmediziner warnen vor Engpässen bei der Versorgung von Covid-19-Patienten wegen des Fehlens von Pflegepersonal. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Janssens, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, man habe einen dramatischen Mangel an Pflegekräften. Es gebe inzwischen ausreichend Kapazitäten an freien Intensivbetten und Beatmungsgeräten. Das allein helfe aber nicht weiter, wenn man kein Personal habe, um die Patienten zu versorgen. Grob geschätzt fehlten bundesweit 3.500 bis 4.000 Fachkräfte für die Intensivpflege, sagte Janssens.

+++ In Italien haben gestern Abend erneut zahlreiche Menschen teilweise gewaltsam gegen die Corona-Beschränkungen protestiert. In Turin schlugen Demonstranten Schaufenster ein und warfen Flaschen und Feuerwerkskörper auf Polizisten. Die Polizei setzte Tränengas ein. Für die Ausschreitungen machten die Behörden unter anderem Mitglieder der Fußball-Ultra-Szene verantwortlich. Auch in Mailand kam es am Rande einer Demonstration zu Ausschreitungen. Die Proteste richten sich gegen die jüngsten Regelungen, nach denen Bars und Restaurants um 18 Uhr schließen müssen. Kinos, Schwimmbäder und Fitnessstudios öffnen zurzeit gar nicht.

Hier geht es zu unserem Archiv.