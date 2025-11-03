Kommunale Finanzen

Bund und Länder hätten sich darauf verständigt, dass die Kommunen ihre Aufgaben erledigen können müssten, sagte Lies im Deutschlandfunk. In den beiden vergangenen Jahren habe sich deren Haushaltslage jedoch dramatisch verschlechtert. Das habe auch damit zu tun, dass die Wirtschaft nicht funktioniere. Wachstum sei aber nötig, damit sich die Einnahmesituation von Bund, Ländern und Kommunen verbessere, betonte der CDU-Politiker.
Der Präsident des Deutschen Städtetags und Leipziger Oberbürgermeister Jung hatte im Interview der Woche des Deutschlandfunks darauf verwiesen, dass die Kommunen etwa ein Viertel aller staatlichen Ausgaben leisten müssten, aber nur ein Siebtel der Steuereinnahmen erhielten. Jeder könne sich ausrechnen, dass das am Ende nicht gut gehe.
Diese Nachricht wurde am 03.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.