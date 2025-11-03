Kommunale Finanzen

Niedersachsens Ministerpräsident Lies (SPD) sieht Bund in der Pflicht: "Haushaltslage der Kommunen dramatisch verschlechtert"

Im Streit um die Finanzierung der Aufgaben der Kommunen hat Niedersachsens Ministerpräsident Lies an die Verantwortung des Bundes appelliert. Bund und Länder hätten sich darauf verständigt, dass die Kommunen ihre Aufgaben erledigen können müssten, sagte Lies im Deutschlandfunk.