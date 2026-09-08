Kommentar zum AfD-Wahlerfolg
Trumpsche Verhältnisse in Magdeburg

Der Sieg der AfD in Sachsen-Anhalt wirft die gewohnten politischen Verhältnisse über den Haufen. Allen, die es nicht mit der Partei halten, könnten schwere Jahre bevorstehen.

Ein Kommentar von Niklas Ottersbach |
Ulrich Siegmund, AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, auf dem Weg zur Bundespressekonferenz nach dem Wahlsieg der Partei.
AfD-Spitzenkandidat Siegmund auf dem Weg zur Bundespressekonferenz: Wird er Verantwortung übernehmen? Will er das überhaupt? (picture alliance / Ipon / Stefan Boness)
Sachsen-Anhalt lebt in einer neuen politischen Zeitrechnung. Der Wahltag ist in mehrfacher Hinsicht eine Zäsur.
Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm
Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm

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Zum einen ist die Ära der altbekannten Koalitionsbündnisse vorbei, die die letzten Jahrzehnte geprägt haben. Und da ist die Gewissheit, dass rund 50 Prozent, also jeder zweite Sachsen-Anhalter, bereit ist, seine Stimme einer rechtsextremen oder im Falle des BSW einer anti-westlichen Partei zu geben, das im Wahlkampf auf Anti-Ukraine-Stimmung gesetzt hat und auch nicht vor antisemitischer Bildsprache zurückschreckte. Stichwort: das BSW-Plakat mit dem jüdischen Präsidenten Selenskyj, der in halb fordernder, halb bittender Haltung dem sachsen-anhaltischen Wähler entgegenblickt.
Hans-Thomas Tillschneider ist Landtagsabgeordneter der AfD Sachsen-Anhalt. Der bärtige Mann mit Glatze in tannengrünem Jacket macht das Daumen-hoch-Zeichen und grinst auf dem Landesparteitag in Weißandt-Gölzau am 22. April 2023.

Landtagswahl Sachsen-Anhalt

Die radikalen Umbaupläne der AfD

Landtagswahl Sachsen-Anhalt

Die radikalen Umbaupläne der AfD

In Sachsen-Anhalt steht die AfD bei knapp 40 Prozent in den Umfragen – eine absolute Mehrheit bei der Landtagswahl wäre damit in Reichweite. In ihrem „Regierungsprogramm“ offenbart die Landes-AfD disruptive Pläne für Sachsen-Anhalt.
Die Hand eines Schülers schreibt etwas an eine Tafel

"Mehr Bismarck, weniger Hitler"

Wie die AfD Schulen in Sachsen-Anhalt umgestalten will

Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt könnte die AfD im September eine absolute Mehrheit erreichen. Die Partei plant tiefgreifende Änderungen in der Bildungspolitik: Die Schulpflicht soll aufgeweicht, die Inklusion abgeschafft werden.
Eine Kinderhand greift nach einem Korken, der in einem Sandkasten steckt. Es handelt sich um den ersten Inklusionsspielplatz für Schulkinder.

Behinderung und Inklusion

Das Menschenbild der AfD

Was sagt die Ablehnung von Inklusion über das Menschenbild einer Partei aus, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde? Worauf müssen sich Schulen und Familien in Sachsen-Anhalt einstellen und wie können sie sich absichern?
Man könnte jetzt in die feingliedrige Analyse gehen und herausarbeiten, an welcher Stelle der CDU-Ministerpräsident Sven Schulze Fehler im Wahlkampf gemacht hat. Aber das spielt im Kontext des großen Vibe-Shifts nur eine untergeordnete Rolle.
Sachsen-Anhalt hat jetzt Trump-Verhältnisse: ein gespaltenes Land. Die Parteien von CDU bis Linke haben in weiten Teilen einen Wahlkampf geführt, der auf Fakten und Informationen beruhte. Und die AfD hat auf Gefühle gesetzt. Auf Gemeinschaft, im abgelegensten Dorf, in dem die etablierten Parteien schon lange niemanden mehr hinterm Ofen vorlocken.

Rechtsextreme Inhalte und emotionale Verpackung

Es ist, als ob CDU, SPD und Co. zum Fußballspiel antreten und die AfD während der Partie den Ball in die Hand nimmt und sagt: Wir spielen jetzt Handball. Die AfD hat gewonnen - mit rechtsextremen Inhalten, emotionaler Verpackung plus Wechselstimmung nach 24 Jahren CDU-Regierung.
An einer Straßenlampe hängen untereinander verschiedene Wahlplakate zur Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt.

Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026

Alle Informationen

Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026

Alle Informationen

Sachsen-Anhalt hat am 6. September 2026 einen neuen Landtag gewählt. - Ergebnisse, Reaktionen, Debatten, Wahlprogramme, aktuelle Berichte und Hintergründe zu den Parteien und Kandidaten der Wahl.
Ein Mann steht vor einer Wand mit der Aufschrift "Landtag von Sachsen-Anhalt". Er wird von einem Journalisten mit Mikrofon befragt, ist aber nur verschwommen zu erkennen. Es ist der AfD-Politiker Ulrich Siegmund.

Briefing: Sachsen-Anhalt

Blauer Erfolg stürzt CDU in die Krise

Mit 43,8 Prozent erzielt die AfD in Sachsen-Anhalt ihr bislang stärkstes Ergebnis. Für die absolute Mehrheit reicht es jedoch nicht. Die Wahlverliererin CDU steht nun auch im Bund vor großen Problemen. Und eine Partei wird zur Königsmacherin.
Ulrich Siegmund (AfD), Spitzenkandidat und Co-Vorsitzender der AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt, spricht bei der Wahlparty der AfD.

Wahl in Sachsen-Anhalt

Erdrutschsieg der AfD - die Hintergründe

Die AfD hat in Sachsen-Anhalt einen Erdrutschsieg eingefahren. Sie konnte vor allem Männer überzeugen. Außerdem gelang es ihr, viele Nichtwähler zu mobilisieren. Ein Politikwissenschaftler sieht eine „Zeitenwende“.
Und nun? Es droht eine monatelange Hängepartie. Aber: Die AfD hat den Regierungsbildungsauftrag. Und nimmt nun sogar das Wort Kompromiss in den Mund. Insofern ist eine AfD-BSW-Regierung durchaus denkbar, genauso wie eine auch immer geartete Zusammenarbeit in Form einer Minderheitsregierung.
Nur: Was würde auf AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund zukommen? Die Regierungsverantwortung für ein überaltertes Land, das pleite ist und dem obendrein die Kinder ausgehen. Es braucht Fachkräfte von überallher, damit die Sozialsysteme hier aufrechterhalten werden können.

Siegmund: Erst die Partei, dann das Land

Und was macht AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund da? Er wartet. Sein Motto: erst die Partei, dann das Land. Das BSW sieht‘s ähnlich. Hat sich doch die letzten Jahre gezeigt: Wer regiert, verliert.
Porträt von Susanne Schwarzbach, aufgenommen im Funkhaus am Hans-Rosenthal-Platz. Sie trägt eine Brille mit hellem Rahmen, ein dunkles Oberteil und schaut leicht lächelnd zur Seite.
Porträt von Susanne Schwarzbach, aufgenommen im Funkhaus am Hans-Rosenthal-Platz. Sie trägt eine Brille mit hellem Rahmen, ein dunkles Oberteil und schaut leicht lächelnd zur Seite.

Kommentar zur Sachsen-Anhalt-WahlDas ist nicht der Untergang der Demokratie

03:30 Minuten06.09.2026
Sachsen-Anhalt steht ein ungemütlicher Herbst bevor. Vor allem für Menschen, die es nicht mit der AfD halten; die im ländlichen Raum unter schwersten Bedingungen für eine pluralistische Gesellschaft einstehen. Ihnen möchte man angesichts der Rachefantasien von Teilen der AfD-Anhängerschaft zurufen: Achtet aufeinander, die nächsten Jahre werden nicht einfach werden.
Aber der Blick nach Polen und Ungarn zeigt: Man kann durch Beharrlichkeit und zivilgesellschaftliches Engagement autoritären Kräften auch etwas entgegensetzen.

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