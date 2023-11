Andreas Anton studierte Soziologie, Geschichtswissenschaft und Kognitionswissenschaft an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und wurde mit einer Arbeit über den Umgang mit „heterodoxen Wissensbeständen“ in der DDR promoviert. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg und forscht seit Längerem im Feld der sogenannten Grenzwissenschaften.