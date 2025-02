Die Ampel ist Geschichte, die vorgezogene Bundestagswahl steht an. (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Gut drei Monate nach dem Scheitern der Ampel-Koalition steht am Sonntag die vorgezogene Bundestagswahl an. Migration und Wirtschaft waren zuletzt die dominierenden Themen in der Auseinandersetzung. Kanzlerkandidaten sind Olaf Scholz für die SPD, Friedrich Merz für CDU und CSU, Robert Habeck für die Grünen und Alice Weidel für die AfD.



Die Umfragen der vergangenen Wochen sehen CDU und CSU regelmäßig mit etwa 30 Prozent deutlich in Führung. Es folgen mit Abstand AfD, SPD und Grüne. Während es für die Linkspartei zuletzt in den Befragungen aufwärts ging, scheint der Einzug von FDP und BSW in das Parlament völlig offen. Damit sind die Mehrheitsverhältnisse im neuen Bundestag und die Möglichkeiten einer Regierungsbildung schwer vorhersehbar.



Der Deutschlandfunk hat seine Vorwahlberichterstattung auf einer Übersichtsseite gebündelt:

+++ Rund 60 Millionen Deutsche sind wahlberechtigt

Insgesamt sind bei den Wahlen zum 21. Deutschen Bundestag etwa 59,2 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland wahlberechtigt, rund 28,6 Millionen Männer und 30,6 Millionen Frauen. Hinzu kommt eine nicht näher bezifferte Zahl von im Ausland lebenden Deutschen. Die Altersverteilung zeigt ein deutliches Übergewicht älterer Wähler. So sind 42,1 Prozent der Stimmberechtigten älter als 60. Dagegen sind nur 27,2 Prozent zwischen 18 und 40 Jahren alt.

+++ Der vorgezogene Wahltermin kostet viele das Stimmrecht

Laut dem Statistischen Bundesamt werden rund 400.000 junge Frauen und Männer die Bundestagswahl wegen des vorgezogenen Termins verpassen. Am ursprünglich geplanten Wahltag Ende September wären sie 18 Jahre alt gewesen, am 23. Februar sind sie noch 17 und damit nicht wahlberechtigt.

+++ Erstwähler fühlen sich häufig unzureichend angesprochen

Die Parteien nähmen die Lebenswirklichkeit von Erstwählern nicht wahr, sagt Generationenforscher Rüdiger Maas . Nur die AfD baue hier bereits eine Stammwählerschaft auf.

+++ Bei U18-Testwahl ist "Die Linke“ stärkste Partei

Der Bundesjugendring hat die Ergebnisse einer nicht-repräsentativen bundesweiten Bundestagstestwahl von unter 18-Jährigen bekanntgegeben. Die Linke kam auf 20,8 Prozent. Es folgen die SPD mit 17,9 Prozent, CDU/CSU mit 15,7, die AfD mit 15,5 und die Grünen mit 12,5 Prozent. Die Tierschutzpartei lag mit 3,8 Prozent vor dem BSW und der FDP, die auf jeweils 3,4 Prozent kamen. Laut dem Deutschen Bundesjugendring, der die Wahl organisiert hatte, nahmen mehr als 166.000 Kinder und Jugendliche teil, meist zwischen 14 und 18 Jahren.

+++ Neues Wahlrecht und kleinerer Bundestag

Bei der Wahl am 23. Februar gilt erstmals das geänderte Wahlrecht . Die Zahl der Abgeordneten sinkt. Und nicht alle Gewinner eines Direktwahlkreise werden in das Parlament einziehen.

+++ TV-Diskussionen und "Quadrell"

In den beiden Wochen vor der Wahl haben die Kanzlerkandidaten in mehreren TV-Sendungen miteinander diskutiert bzw. nacheinander dem Publikum Rede und Antwort gestanden. Viel Beachtung fand dabei die in Deutschland erste Viererrunde, das sogenannte "Quadrell"

+++ Wahlkampfthemen

Im Wahlkampf ging es nach den Anschlägen der vergangenen Zeit stark um die Migration. Andere Themen hatten es schwer, auch der Klimaschutz , der noch bei der Bundestagswahl 2021 dominierend war.

+++ Wahlprogramme

Der Deutschlandfunk hat einen Überblick über die Wahlprogramme der großen Parteien zusammengestellt. Dort finden sich die jeweiligen Positionen zu verschiedenen Themenfeldern:

+++ Kurz und kalt: Herausforderung Winterwahlkampf

Der kurze Wahlkampf im Winter hat Parteien und Behörden vor große Herausforderungen gestellt. Darüber hat der Deutschlandfunk aus mehreren Bundesländern berichtet.

+++ Kraftakt für Volt, Tierschutzpartei und Co.

Parteien, die nicht schon im Bundestag oder in einem Landtag mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten sind, mussten für eine Zulassung Unterschriften von Unterstützern sammeln. Nicht allen gelang das in dem gesetzlich vorgegebenen Umfang. Wir haben die Positionen einiger der kleineren Parteien zusammengestellt.

+++ 29 Parteien können an der vorgezogenen Bundestagswahl teilnehmen

Insgesamt beteiligen sich 29 Parteien an der Wahl. Elf Parteien treten demnach bundesweit an, zehn in mehreren Bundesländern. Acht Parteien stehen nur in einem einzigen Bundesland zur Abstimmung. Bundesweit treten folgende Parteien beziehungsweise Parteienbündnisse an: Die Union aus CDU und CSU, SPD, Grüne, FDP, AfD, Die Linke, BSW, Freie Wähler, Volt, MLPD und das Bündnis Deutschland. In nur einem einzigen Bundesland stehen unter anderem der Südschleswigsche Wählerverband und die Bayernpartei zur Wahl.

+++ Welche Parteien sind es im einzelnen?

Die Parteien im einzelnen:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Bündnis 90/Die Grünen (Grüne)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Alternative für Deutschland (AfD)

Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. (CSU)

Die Linke

Freie Wähler

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die Partei)

Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer

Piratenpartei Deutschland (Piraten)

Volt Deutschland (Volt)

Ökologisch-Demokratische Partei – Die Naturschutzpartei (ÖDP)

Südschleswigscher Wählerverband (SSW)

Partei für Verjüngungsforschung (Verjüngungsforschung)

Partei der Humanisten – Fakten, Freiheit, Fortschritt (PdH)

Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C)

Bayernpartei (BP)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Menschliche Welt – für das Wohl und Glücklichsein aller (Menschliche Welt)

Partei des Fortschritts (PdF)

Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP)

Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo)

Bündnis Deutschland

Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)

MERA25 – Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit (MERA25)

WerteUnion

+++ Wahlbeteiligung zuletzt gestiegen

Bei der Bundestagswahl 2021 gaben 76,4 Prozent der Berechtigten ihre Stimme ab. Damit stieg die Wahlbeteiligung zum dritten Mal in Folge. Die niedrigste Wahlbeteiligung gab es 2009 mit 70,8 Prozent, die höchste im Jahr 1972, als 90,8 Prozent der Berechtigten gewählt haben.

+++ Briefwahl im Trend

Seit der Bundestagswahl 1957 ist die Briefwahl möglich, seit 2009 auch ohne die Angabe eines wichtigen Grundes für die Abwesenheit am eigentlichen Wahltag. 1957 entschieden sich noch 4,9 Prozent aller Wählerinnen und Wähler für diesen Weg. 2017 waren es dann 28,6 Prozent. 2021 verstärkte sich dieser Trend stark, wohl auch wegen Corona. Mit gut 47 Prozent wurde vor drei Jahren fast die Hälfte aller Stimmen per Brief abgegeben. In diesem Jahr hat die Gewerkschaft Verdi im Tarifstreit mit der Deutschen Post auf Warnstreiks vor dem 23. Februar verzichtet, um die Bundestagswahl nicht zu stören.

+++ "Wahl-O-Mat", "Real-O-Mat", "Wahl-Kompass" und andere Entscheidungshilfen zur Abstimmung bei der Bundestagswahl freigeschaltet

Bürger können sich auf diesen Portalen anhand von mehreren Thesen darüber informieren, welche Partei den eigenen politischen Positionen am nächsten stehen. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat mit dem "Wahl-O-Mat" seit Jahren das reichweitenstärkste Informationsangebot über Parteien und ihr Abstimmungsverhalten. Wie ein BpB-Sprecher mitteilte, gab es bereits in den ersten 24 Stunden 9,2 Millionen Mal Nutzungen. Die Vergleichszahl bei der letzten Wahl von 2021 habe bei 4,9 Millionen gelegen.

Neben dem "Wahl-O-Mat" gibt es im Internet weitere Entscheidungshilfen für die Bundestagswahl am 23. Februar - zum Beispiel den Real-O-Mat , der von der Rechercheplattform "Frag den Staat" in Kooperation mit elf zivilgesellschaftlichen Organisationen entwickelt worden ist.

Eine weitere Alternative ist der Wahl-Kompass der Universität Münster, den Politikwissenschaftler der Hochschule veröffentlicht haben.

+++ Fußball-Bundesligisten rufen zur Beteiligung an der Bundestagswahl auf

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat "alle Fußballfans" dazu aufgerufen, bei der bevorstehenden Bundestagswahl am 23. Februar ihre Stimme abzugeben. " Über alle parteipolitischen Grenzen hinweg heißt unser gemeinsames Team Demokratie ", schreibt die DFL. Allein die 36 Vereine der Bundesliga und der 2. Liga zählen im Ganzen mehr als zwei Millionen Mitglieder.

+++ Infratest Dimap hält die Bundestagswahl zwei Wochen vorher für noch nicht entschieden

Der Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts, Abold, sagte den Stuttgarter Zeitungen, Anfang Februar seien 20 Prozent der Befragten noch unentschlossen gewesen. Sie hätten weder gewusst, was sie wählen, noch ob sie überhaupt zur Wahl gehen sollten. Von jenen Befragten, die eine Partei genannt hätten, gälten außerdem noch einmal 20 Prozent als unsicher. Theoretisch könne sich noch ziemlich viel verändern.