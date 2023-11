Rechtsruck in Europa

Rechtsruck in Europa

Rechtsaußen-Parteien gewinnen an Einfluss

Überraschungssieg in den Niederlanden, Regierungsmacht in Italien, Stimmengewinne bei Parlamentswahlen: Europas Rechtspopulisten sind in vielen Ländern erfolgreich. Was sind die Ursachen des Rechtsrucks – und was verbindet die rechten Parteien?