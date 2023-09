Worum es in der aktuellen Asyldebatte geht

Wahlkampf an der Grenze: In der laufenden Asyldebatte wird auch die Forderung nach mehr Grenzkontrollen erhoben. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Sachelle Babbar)

Politiker, Experten, Bürgerinnen und Bürger debattieren über die Migrationspolitik. Wieder einmal. Ähnlich wie nach den Fluchtbewegungen ab 2015 geht es um die Frage, ob Deutschland bei Asyl und Zuwanderung restriktiver vorgehen sollte.

Laut Städte- und Gemeindebund stoßen viele Kommunen bei der Aufnahme von Geflüchteten an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge registrierte 2023 bis einschließlich August 204.461 Erstanträge auf Asyl. Eine Zunahme um 77,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die meisten Anträge reichten Menschen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei ein.

Anzahl der Asylanträge (insgesamt) in Deutschland von 1995 bis 2023 (Statista)

Nicht enthalten in diesen Zahlen sind die 1,1 Millionen ukrainischen Kriegsflüchtlinge, die in Deutschland leben und keinen Asylantrag stellen müssen. Verschiedene Vorschläge zur Begrenzung der Asylzahlen werden politisch diskutiert.

Ein Vorschlag ist die Aufweichung des individuellen Rechts auf Asyl. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) sagte: „Der Individualanspruch ist als solcher überflüssig im Grundgesetz, weil wir uns völkerrechtlich verbindlich festgelegt haben, nach den Regeln der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention Menschen, die verfolgt werden, Schutz zu gewähren.“

Brandenburgs SPD-Fraktionschef Daniel Keller und andere Politiker von SPD und Grünen lehnten den Vorschlag ab. Keller äußerte die Hoffnung, dass sich „das deutliche Rechtsblinken der CDU nicht auszahlt“. In Brandenburg finden 2024 Kommunalwahlen und die Landtagswahl statt.

Der Flüchtlingsbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der Berliner Bischof Christian Stäblein, wies Forderungen nach einer Aufweichung des individuellen Rechts auf Asyl bereits Ende August zurück. Er sei „sehr betroffen, wie an dieser Stelle ein Recht, das man nur individuell ausüben kann, in Pauschalierungen, Kontingente, in Verschiebebahnhöfe gebracht wird“, sagte Stäblein im RBB-Inforadio

Eng damit zusammen hängt die erneut erhobene Forderung nach einer Obergrenze. CSU-Chef Markus Söder ist für eine Obergrenze von rund 200.000 Asylbewerbern pro Jahr in der Bundesrepublik. „Es braucht eine Integrationsgrenze als Richtwert für unser Land“, sagte der bayerische Ministerpräsident, der gerade im Wahlkampf ist.

Neu ist das Thema nicht: Schon der frühere CSU-Chef Horst Seehofer hatte eine solche Grenze vorgeschlagen. Er war damit auf Widerstand bei der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gestoßen.

Die Debatte über eine Obergrenze lohne sich „rein von der Umsetzung her“ nicht, sagte Birgit Glorius, Professorin für Humangeografie mit dem Schwerpunkt Europäische Migrationsforschung an der TU Chemnitz, im NDR . Denn aufgrund der geltenden humanitären Verpflichtungen könne man Menschen nicht abweisen, wenn eine bestimmte Zahl erreicht worden sei.

Doch müsse man Kapazitätszahlen schon betrachten, aber um eine bessere Verteilung von Asylbewerbern in der EU begründen zu können. Es gebe 2023 wieder „eine sehr starke Ungleichverteilung innerhalb Europas“, so Glorius.

Es gibt eine Reihe von weiteren Vorschlägen. Unionspolitiker fordern stationäre Kontrollen an den Grenzen etwa zu Polen, Tschechien und der Schweiz.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser, als hessische SPD-Spitzenkandidatin ebenfalls im Wahlkampf, hingegen sagt, die Schleierfahndung im grenznahen Raum sei „an vielen Stellen erfolgreicher“.

CDU und CSU im Bundestag fordern, die Bundesregierung solle zudem alle Aufnahmeprogramme beenden. Auch das Programm für Afghanistan sei umgehend einzustellen, soweit es über die Aufnahme von Ortskräften hinausgehe.

Die Union fordert auch, mehr auf Sach- statt auf Geldleistungen zu setzen. CDU und CSU wollen die Liste der sicheren Herkunftsstaaten um die Länder Indien, Tunesien, Marokko und Algerien erweitern.

Bislang hat sich die Ampelkoalition geeinigt, Georgien und Moldau als sicher einzustufen. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai reicht das nicht aus. Die FDP will auch die Maghreb-Staaten als sicher einstufen.

Die SPD will lieber auf Migrationsabkommen setzen. Die Grünen lehnen die Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer strikt ab – auch weil dort zum Beispiel Homosexualität bestraft wird. In diesen Staaten komme es zu „systematischen Menschenrechtsverletzungen“, sagte die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang.

Außerdem machen Anträge von Menschen aus den Maghreb-Staaten nur einen Bruchteil der Asylanträge aus. Bei der Umstellung auf Sachleistungen warnte der Migrationsforscher Hannes Schammann von der Universität Hildesheim vor einem erheblichen bürokratischen Aufwand.

Die Themen Asyl und Migration totzuschweigen, sei keine Option, sagte der Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Das Thema sei da, wie auch Umfragen zeigen. Wenn über Migration gesprochen werde, nütze dies tatsächlich erst mal rechten Parteien, weil das deren „Kernthema“ sei. Rechten Parteien werde in diesem Bereich mehr Kompetenz zugesprochen.

Einfache Lösungen beim Migrationsthema sind nicht in Sicht. Der Migrationsforscher Hannes Schammann sagte auf tagesschau.de : „Wenn Kriege und Krisen entstehen, sind Menschen gezwungen zu flüchten. Die Hauptbotschaft in der aktuellen Debatte sollte deshalb sein, dass eine hundertprozentige Steuerung von Migration nicht funktionieren kann. Diesen Mut, sich das einzugestehen, sollte man haben.“

In rechtspopulistischen Kreisen drehe sich vieles darum, am Beispiel der Migrationspolitik zu zeigen, „dass die liberale Demokratie am Ende ist und der Staat scheitert“, so Schammann. „Wenn man jetzt verspricht, vollständig zu regulieren und zu steuern, dann wird das Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten sein.“

tei, Reuters, dpa, KNA, epd, Panajotis Gavrilis