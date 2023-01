Der Anthropologe und Geologe Christoph Antweiler

Würde man alles menschlich transportierte Material, was in unseren Bauten steckt, gleichmäßig über die Landoberfläche unseres Planeten verteilen, kämen auf jeden Quadratmeter 50 Kilogramm (IMAGO / Frank Peter / IMAGO / Frank Peter)

Seit einigen Jahren macht das Wort die Runde: das „Anthropozän“. Es bezeichnet jenes geologische Zeitalter, in dem wir Menschen der Erde unsere Spuren eintätowieren. Ist das Anthropozän bloß ein zu kurz gedachtes, theoretisches Konstrukt, oder ist es eine einschneidende Realität, in der der Mensch alles überwölbt? Die Knochen aller vom Menschen verzehrten Hühner könnten jedenfalls jetzt, so Antweiler, schon als Leitfossilien gelten.