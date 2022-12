Ideologie und Religion

Meist stehen Freiheit und Religion in einem Gegensatz, konstatiert Salman Rushdie 2018 in einer Vorlesung an der Emory University. Rushdie zeichnet die Religion als geboren aus Furcht und Unwissen, als eine Institution, die angesichts von Demokratie und Freiheitswillen abgewirtschaftet hat. Nach dem religiösen Extremismus der vergangenen Jahrzehnte sieht er die größte Bedrohung jedoch im Angriff auf die Wahrheit selbst. Anlässlich des Attentats auf Salman Rushdie im August dieses Jahres sendet der Dlf zwei Essays aus Rushdies Sammelband „Sprachen der Wahrheit. Texte 2003 - 2020“. In seinem Essay "Pandemie" hat sich Rushdie mit seiner eigenen Covid-Erkrankung befasst.