Landratswahl in Sonneberg

Die ganz große Koalition gegen die AfD

47 Prozent der Stimmen bekam der AfD-Kandidat für das Landratsamt in Sonneberg im ersten Wahlgang. Nun unterstützen alle anderen Parteien den CDU-Kandidaten in der Stichwahl. Richtig so, denn die AfD hat keine Antworten auf die Fragen der Gegenwart.

Von Henry Bernhard | 12.06.2023