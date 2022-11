Unabhängigkeit von Russland

Fertigstellung LNG-Terminal Wilhelmshaven (picture alliance / dpa / Hauke-Christian Dittrich)

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine arbeitet die Bundesregierung daran, die deutsche Wirtschaft unabhängig von russischem Gas und Öl zu machen. Ein Baustein dafür könnten LNG-Terminals sein. LNG (liquefied natural gas), also flüssiges Gas, könnte darüber beispielsweise aus den USA oder Katar geliefert werden. Die Vorbereitungen laufen.

Flüssig-Erdgas oder LNG ist Gas, das durch Herunterkühlen auf minus 162 Grad Celsius in einen flüssigen Zustand versetzt wird. Dieser Prozess verbraucht viel Energie: Mindestens zehn Prozent des Brennwertes des verflüssigten Gases werden dafür verbraucht. Das Gas ist dann deutlich verdichtet und kann in großen Mengen in Spezialschiffen transportiert werden.

Am Zielort kann es entweder in der flüssigen Form als Rohstoff oder Schiffstreibstoff verwendet werden. Oder es wird wieder in den gasförmigen Zustand versetzt, dann kann es in Pipelines eingespeist werden. Dieser Prozess verbraucht allerdings erneut Energie – und es sind spezielle Terminals nötig, die es in Deutschland bisher nicht gibt.

Ökobilanz Verflüssigtes Erdgas (LNG) vs. Pipeline-Gas

Wichtig bei der Bewertung der Ökobilanz ist auch die Herkunft des Gases. Relativ gut schneidet flüssiges Erdgas aus Katar ab, sagt Christian Böttcher vom Umweltbundesamt. Es wird konventionell gewonnen - also ohne Fracking. Beim Fracking wird das Gas mit Hilfe von Chemikalien unter hohem Druck aus dem Gestein gelöst und das lässt die CO2-Emissionen noch einmal deutlich steigen. Bei Fracking-Gas aus den USA liegen sie dadurch um etwa 60 Prozent höher als bei russischem Erdgas oder bei Flüssigerdgas aus Katar. Besonders schlecht schneidet Gas aus Australien in dieser Beziehung ab.

Im ersten Schritt setzt die Politik auf schwimmende LNG-Terminals. Denn diese könnten zum Ende des Jahres 2022 zur Verfügung stehen. Die Bundesregierung will dafür in den kommenden zehn Jahren bis zu drei Milliarden Euro ausgeben.

In Wilhelmshaven wurde am 15.11.2022 der erste Anleger für die Ankunft von Flüssigerdgas in Deutschland fertiggestellt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) lobte den Bau des ersten deutschen Flüssiggas(LNG)-Terminals innerhalb von 200 Tagen als zentralen Baustein für die Energie-Sicherheit gelobt. "Deutschland kann schnell sein und mit hoher Entschlossenheit Infrastrukturprojekte voranbringen, wenn Bund und Länder und die Projektbeteiligten an einem Strang ziehen", sagte er. Nach Tests soll dort um den Jahreswechsel herum die staatlich gecharterte "Hoeg Esperanza" als erster LNG-Tanker anlegen, der den flüssigen Brennstoff direkt wieder in Gas umwandeln und in das Leitungsnetz einspeisen kann.

Der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) will noch ein zweites Terminal in der Stadt am Jadebusen ansiedeln: Wilhelmshaven II soll Ende 2023 starten, vorerst ebenfalls als Schwimmterminal. Ein weiteres Terminal soll in Brunsbüttel ebenfalls zum Jahreswechsel in Betrieb gehen.

Arbeiter bauen Gas-Pipelines für den geplanten LNG Flüssiggas-Schwimmterminal zusammen. Das Schwimmterminal soll noch in diesem Jahr seine Arbeit aufnehmen. Der erste LNG-Tanker soll Ende Dezember in Brunsbüttel festmachen. (picture alliance/dpa | Marcus Brandt)

Ein privates Terminal ist in Lubmin, wo auch die deutsch-russischen Gasleitungen Nord Stream 1 und 2 ankommen, in den nächsten Monaten geplant. In Stade hatte ein privates Konsortium bereits vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine angefangen, eine Anlage in der Nähe des Chemieparks mit dem US-Konzern Dow vorzubereiten. Ende 2023 soll dort eine schwimmende Plattform starten.

Die Bundesregierung hatte zuvor regulative Hürden abgebaut. Mit den Stimmen der Ampel-Koalition beschloss der Bundestag im Mai ein Gesetz zur Beschleunigung des Einsatzes verflüssigten Erdgases. Konkret sollen Genehmigungsbehörden vorübergehend bestimmte Anforderungen, etwa bei der Umweltverträglichkeitsprüfung, unter speziellen Bedingungen aussetzen dürfen. Das Gesetz gilt für schwimmende und landgebundene LNG-Importterminals. Für beide Varianten ist spezielle Infrastruktur nötig, sie müssen etwa an das Erdgasleitungsnetz angeschlossen werden und zum Teil sind auch Anpassungen von Hafenanlagen notwendig.

Auch mehrere stationäre LNG-Terminals sind in Planung, bis sie betriebsfertig sind, dürften allerdings noch Jahre vergehen. Der Umweltminister Niedersachsens, Christian Meyer (Grüne), sagte am 15.11.2022, der neue Anleger in Wilhelmshaben werde einen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Niedersachsen und in Deutschland leisten. Die Importe von fossilen Energien, dazu zählt Erdgas, wolle er aber verringern. "Ziel ist es, schnellstmöglich auf klimaneutrale grüne Gase umzustellen und Wilhelmshaven zur Drehscheibe für Grünen Wasserstoff und den Import Erneuerbarer Energien aus der Nordsee zu machen", sagte Meyer.

Deutschland hat in den vergangenen Jahren zwischen 80 und 90 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr verbraucht, etwa die Hälfte davon kam bis zum Beginn des russischen Angriffskrieges auf die gesamte Ukraine aus Russland. Zum Mai 2022 lag der Anteil russischer Importe noch bei 35 Prozent.

Die schwimmenden Importterminals verfügen jeweils über eine Kapazität von neun bis zehn Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Mit drei solcher Terminals könnte Deutschland also die russischen Lieferungen kompensieren. Vorausgesetzt, es wird auch genug LNG über Schiffe angeliefert.

Dazu hat Wirtschaftsminister Habeck im März eine Energiepartnerschaft mit Katar abgeschlossen. Das kleine Land am persischen Golf ist einer der größten Exporteure von LNG weltweit. Auch aus den USA könnte LNG geliefert werden, dort wird Erdgas allerdings auch mit dem Fracking-Verfahren gefördert, das für die Umwelt verheerende Folgen hat. Auch mit LNG-Terminals wäre Deutschland also weiter auf Lieferungen angewiesen und doch weniger abhängig. Denn für flüssiges Gas gibt es einen großen Weltmarkt und viele exportierende Länder.

Statt auf eigene Terminals zu setzen, könnte Deutschland stärker auf die Terminals seiner Nachbarländer setzen. In der europäischen Union gibt es bereits weit über 30 LNG-Terminals und diese Anlagen waren im März 2022 nur zu 40 Prozent ausgelastet. Über das gut ausgebaute europäische Gasnetz könnte dann das bereits regasifizierte Erdgas nach Deutschland strömen.

Umweltverbände üben heftige Kritik an den LNG-Planungen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sprach Anfang April von der "Planung von Überkapazitäten" bei LNG-Importterminals und forderte Wirtschaftsminister Habeck auf, "den angeblichen Bedarf für die Terminals endlich mit konkreten Zahlen zu belegen". Die DUH verweist dabei auch auf die Einschätzung des Forschungsinstituts DIW, dass feste LNG-Terminals in Deutschland "wegen der langen Bauzeiten und dem mittelfristig stark rückläufigen Erdgasbedarf nicht sinnvoll" seien. Stattdessen solle auf die Terminal-Kapazitäten in EU-Nachbarländern zurückgegriffen werden.

"Die Pläne für neue LNG-Terminals schießen an der Küste wie Pilze aus dem Boden", sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner. Deutschland dürfe sich durch die Terminals nicht wieder "in eine fossile Falle" begeben, "die neue Abhängigkeiten schafft und die Klimaziele in Gefahr bringt". DUH-Energieexperte Constantin Zerger fügte hinzu: "Wir laufen Gefahr, nur den Dealer zu tauschen: Anstatt konsequent auf Energieeinsparung und Erneuerbare zu setzen, schlittern wir in die nächste fossile Abhängigkeit." Es müsse dringend verhindert werden, dass Fracking-Gas als LNG importiert werde.

Auch die Standorte der geplanten Terminals sind aus Sicht der DUH problematisch: "Alle drei geplanten Vorhaben sollen in unmittelbarer Nähe zu energieintensiven petrochemischen Industrieparks entstehen."

Jörg-Andreas Krüger, Präsident des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu), kritisiert, dass die Genehmigungsverfahren für LNG-Terminals verkürzt werden sollen: "Wir bewegen uns in Nordsee und Wattenmeer in extrem sensiblen Ökosystemen und im Weltnaturerbe. Statt in großer Eile über potenzielle Schäden für die Umwelt hinwegzugehen, sollten Umweltrisiken bei der Planung berücksichtigt werden."

Ein Argument der Befürworter der LNG-Infrastrukur ist, dass diese zukünftig auch für verflüssigte Bio-Gase, beispielsweise aus landwirtschaftlichen Überresten, oder auch für Wasserstoff genutzt werden könnte. Diese sogenannten Grünen Gase haben teilweise die gleiche Zusammensetzung wie fossiles Erdgas und könnten von den neuen Anlagen ebenso leicht verarbeitet werden. Für einen Import von Wasserstoff müsste das Terminal zwar umgerüstet werden, technisch ist das aber möglich.

Ob die LNG-Terminals langfristig zur Nutzung fossiler Energien verwendet werden oder beim Übergang zum Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter helfen, hängt stark davon ab, wie sich der Markt für Grüne Gase entwickelt.

Quellen: Onlineredaktion, Jörn Schaar, Andrea Rehmsmeier, Georg Ehring, Günter Hetzke, Frank Grotelüschen, dpa, Reuters, AFP, NDR