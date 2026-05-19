Kommentar zu Klima-Gutachten
Schallende Ohrfeige für die Bundesregierung

Der unabhängige Expertenrat für Klimafragen hat der Bundesregierung die Leviten gelesen: Mit ihrer Politik sei es unmöglich, die Klimaziele zu erreichen. Statt auf die nächste Hitzewelle oder Flut zu warten, sollten Union und SPD klimaschutzpolitische Vorgaben konsequent umsetzen.

Von Katharina Thoms |
Mehrere Frauen und Männer stehen in der Bundespressekonferenz und halten ein Gutachten in der Hand. Der Expertenrat für Klimafragen kritisiert die Bundesregierung in seinem neuen Gutachten.
Besonders die Union walzt mit ihrem Kurs gegen klimaschutzpolitische Vorgaben alle Bemühungen der vergangenen Jahre nieder, meint Katharina Thoms. (picture alliance / SZ Photo / Jürgen Heinrich)
Eine Ohrfeige mit anschließender Standpauke ist besonders unangenehm, wenn niemand rumbrüllt, sondern leise und sachlich die Verfehlungen aufzählt. Danach nützt kein „aber“ mehr. So ein vernichtendes Urteil hat die Bundesregierung jetzt bekommen: In nüchternen, wohl abgewogenen Worten haben die fünf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom unabhängigen Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung die Leviten gelesen: Mit dieser Politik sei es unmöglich, die Klimaziele zu erreichen.
Blick auf die Baustelle (l) der neuen Rader Hochbrücke der Bundesautobahn 7 (A7) über den Nord-Ostsee-Kanal bei Rendsburg.
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KlimaschutzRegierung und Experten sind uneins

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Bundesregierung sollte Vorgaben konsequent umsetzen

Es mangelt wahrlich nicht an Erkenntnissen, über die verheerenden Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels. Dieses Land benötigt keine nächste Umweltkatastrophe, keine Flut und keine Hitzewelle. Die Bundesregierung weiß auch so, was zu tun ist. Sie müsste es nur konsequent umsetzen.
Eine Reihe von Windrädern steht in einem Waldstück.
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In dem Bereich passiert einiges, das erkennt auch der Expertenrat an. Aber es braucht mehr - viel mehr. Und man muss jetzt damit anfangen. Wie fahrlässig also, die Warnungen des Klimarates abzutun, als wäre noch unendlich viel Zeit zum Rumprobieren da? Wie gefährlich, dann jetzt noch ein „neues Heizungsgesetz“ zu beschließen; mit dem Öl- und Gasheizungen ein Revival feiern können.
Protestaktion vor dem Kanzleramt gegen die Änderungen am Heizungsgesetz.

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Das schwarz-rote Bundeskabinett hat das neue Heizungsgesetz auf den Weg gebracht. Unter anderem soll die umstrittene 65-Prozent-Regel abgeschafft werden. Was heißt das für den Klimaschutz? Wird Heizen für Mieterinnen und Mieter teurer?

Union walzt alle Bemühungen der vergangenen Jahre nieder

Wie unverantwortlich, Energiegesetze zu planen, die ausgerechnet jetzt den Ausbau von Windkraft und Solarenergie schwächen dürften: Der Bereich, mit dem bisher am meisten CO2 eingespart wurde. Besonders die Union walzt mit ihrem Kurs gegen klimaschutzpolitische Vorgaben alle Bemühungen der vergangenen Jahre nieder. Die SPD macht alles mit.
Am Ende werden voraussichtlich wieder Gerichte das Offensichtliche klären müssen: Dass die Bundesregierung hinter ihren eigenen Klimaschutz-Versprechungen zurückgeblieben ist - und damit offenbar ohne schlechtes Gewissen weiter auf Kosten der kommenden Generationen lebt.

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