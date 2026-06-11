Kommentar
Klimaschutz gewinnt Momentum

Auf der Klimakonferenz in Bonn bekommt der Ausstieg aus fossilen Energien gerade Schub. Umso irritierender ist es, dass die Bundesregierung Deutschlands Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen fortschreibt.

Von Ann-Kathri Büüsker |
    Windräder in Deutschland
    Auf der Klima-Zwischenkonferenz in Bonn ist ein neuer Ton erkennbar, meint Ann-Kathrin Büüsker (imago / Achille Abboud)
    Die Erde wird wärmer und wärmer und das immer schneller. Ausgelöst durch die steigende Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre, befindet sie sich in einem gefährlichen Energieungleichgewicht. Das unterstreichen die heute vorgestellten Indikatoren zum weltweiten Klimawandel. Eine physikalische Realität, die schlimmer wird, je länger die Menschheit Kohle, Öl und Gas verbrennt.
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm
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    Die gute Nachricht ist: Der Ausstieg aus diesen Technologien bekommt gerade Schub. Auf der Klima-Zwischenkonferenz in Bonn ist ein neuer Ton erkennbar. Über Jahre hinweg war es aufgrund des Widerstands der Ölstaaten kaum möglich, fossile Energien als das Grundproblem zu benennen, trotz wissenschaftlicher Fakten. Die Blockade der Straße von Hormus hat das geändert. Weltweit ächzen Volkswirtschaften unter den Folgen der fossilen Energiepreiskrise. Als Würgegriff beschrieb UN-Klimachef Simon Stiell die Abhängigkeit. Die australische Verhandlungsleitung betont die Notwendigkeit eines Ausstiegs, der türkische Gastgeber der nächsten Klimakonferenz hat ein globales Elektrifizierungsziel für 2035 vorgeschlagen. Hier bewegt sich etwas – zum Guten.

    Deutsches Klimaziel durch die Hintertür sabotiert

    Angesichts dieses internationalen Momentums ist es umso irritierender, dass die deutsche Bundesregierung in eine völlig andere Richtung abbiegt und Deutschlands Abhängigkeit von fossilen Energien fortschreibt etwa durch das geplante neue Heizungsgesetz. Das deutsche Klimaziel wird damit durch die Hintertür sabotiert – indem etwa die Vorgabe, dass fossil betriebene Heizungen nur bis 2045 betrieben werden dürfen, gestrichen wird. Die mannigfaltige Kritik aus Wirtschaft, Wissenschaft, Umweltverbänden, Regierungsinstitutionen und Zivilgesellschaft lassen die Koalitionäre an sich abperlen.
    Die Flagge der Vereinten Nationen (UN) weht im Wind am UN-Campus in Bonn.
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    Auf dem Bild sind Offshore-Windkraftwerke in der Nordsee zu sehen. Sie stehen in einer schrägen Linie bis zum Horizont. Im Vordergrund ist eine Landzunge mit einem Leuchtturm.
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